PingPong과 MODIFI, B2B 국경 간 결제 디지털 무역 금융 파트너십

싱가포르, 2023년 11월 20일 /PRNewswire/ -- B2B 국경 간 결제를 위한 중대한 발전이 이뤄졌다. 핀테크 플랫폼 MODIFI는 아시아 최대 결제 플랫폼 중 하나인 PingPong과 제휴해 오늘 글로벌 B2B '선구매 후결제(Buy Now Pay Later, BNPL)' 기능을 선보였다.

PingPong x MODIFI Partnership Signing Ceremony: David Messenger, Chief Executive Officer, Global Business of PingPong; Alex Chen, VP and Head of Business Development & Partnerships, PingPong; Liviu Nedef, SVP Global Marketing, MODIFI; Matthias Hendrichs, Chief Commercial Officer, MODIFI