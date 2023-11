John Vaillant 작품, 베일리 기포드상 논픽션 부분 수상적에 선정 5만 파운드 상금 받아

런던, 2023년 11월 17일 /PRNewswire/ -- 미국계 캐나다 작가이자 저널리스트인 John Vaillant가 쓴 Fire Weather: A True Story from a Hotter World 가 11월 16일 목요일 밤 2023년 영국 베일리 기포드상(Baillie Gifford Prize) 논픽션 부문 수상작으로 선정됐다. The Blavatnik Family Foundation의 아낌없는 후원 속에 과학박물관(Science Museum)에서 개최된 시상식에서 수상작이 발표됐다.

Fire Weather: A True Story from a Hotter World by John Vaillant is announced as the winner of the Baillie Gifford Prize for Non-Fiction 2023 at a ceremony hosted at the Science Museum and generously supported by The Blavatnik Family Foundation.