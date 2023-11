Trina Storage, 어업-태양광 프로젝트에 에너지 저장 시스템 공급

뮌헨 2023년 11월 17일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 에너지 저장 제품 및 솔루션 분야의 글로벌 선도기업인 Trina Storage[https://www.trinasolar.com/en-glb/trina-storage ]가 중국 후베이성 톈먼에서 추진 중인 하이브리드 어업-태양광 저장 프로젝트에 완전 통합형 50MWh 에너지 저장 시스템을 공급했다고 발표했다. 현재 전력망에 성공적으로 연결되어 있는 이 프로젝트의 태양광 발전 설치 용량은 400MW인데, 추가로 이 에너지 저장 시스템의 지원을 받게 됐다.



50MWh energy storage system for an integrated Fishery-Solar-Storage project in Hubei Province, China