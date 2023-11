Aetina, Innodisk 및 NVIDIA와 산업용 엣지 AI 협력

타이베이 2023년 11월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 빠르게 진화하는 AI 애플리케이션 시대를 맞아 인기 있는 콘텐츠 제작 방법으로 생성형 AI 이외에도 엣지 AI가 부상하고 있다. 엣지 AI는 주요 문제점을 해결하여 여러 업계에 걸쳐 변화의 새로운 구심점으로 자리매김했다. 엣지 AI 솔루션을 선도하는 세계적인 기업 Aetina는 엣지 AI의 눈부신 미래를 구상하며 Innodisk 및 NVIDIA와 손잡고 공장 작업 흐름을 위해 NVIDIA Metropolis[https://developer.nvidia.com/metropolis ]를 사용하는 스마트 팩토리 솔루션의 성과를 공개했다. Aetina는 통합 솔루션을 통해 다양한 수직 시장에서 좋은 기회를 모색하고 엣지 AI 애플리케이션의 미래를 설계해 나갈 계획이다.



Aetina Collaborates with Innodisk and NVIDIA to Drive AI to the Industrial Edge