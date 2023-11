WEPACK ASEAN, 말레이시아에서 개최 예정

-- 동남아시아 최대의 포장 및 인쇄 박람회

쿠알라룸푸르, 말레이시아 2023년 11월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 11월 22일부터 24일까지 Malaysia International Trade & Exhibition Centre에서 Reed Exhibitions (RX)가 주최하는 WEPACK ASEAN 2023이 개최될 예정이다.

WEPACK이 주관하는 국제 무역박람회 WEPACK ASEAN 2023은 CORRUGATED ASEAN 2023, FOLDINGCARTON ASEAN 2023, DPRINT ASEAN 2023, PAPER ASEAN 2023 등 여러 개의 테마별 구획으로 구성되며 RCEP에 따른 국제 협력의 이점을 활용할 목적으로 열린다. 참가자는 박람회, 포럼, 부스 시연 등을 통해 동남아시아의 주요 국립 산업 협회 및 포장재 제조업체와 협력 채널을 구축할 수 있다. 이러한 구성을 통해 동남아시아의 해외 구매자 네트워크를 갖추고 시장에 활력을 불어넣으며 업체 간 협력을 증진하려는 계획이다.



주요 참가업체, 포장 업계의 미래 선도

FOSBER ASIA, WONDER, HSIEH HSU, WANLIAN, XIEHELONG, FULI, SANSIN을 비롯한 전 세계 포장업계의 주요 공급업체 200여 곳이 행사에 참가할 전망이다. 1만 제곱미터 규모의 박람회장에는 동남아시아 및 전 세계에서 온 전문 바이어와 업계 관계자 4000여 명의 발길이 이어질 것으로 보인다. WEPACK ASEAN 박람회는 명실상부한 동남아시아 포장 업계 최대의 행사로 자리매김했다.

업계 대표들이 한자리에 모여 포장 업계 동향에 관해 토론

이번 박람회에서는 주요 행사 이외에도 "골판 마분지 지능형 제조의 향후 동향(Future Trends in Intelligent Manufacturing of Corrugated Board)", "카톤 및 디지털 인쇄 향후 동향(Future Trends in Carton and Digital Printing)", "판지 및 카톤의 지능형 생산(Intelligent Production of Cardboard and Carton)", "CMVU 기계 비전 지원 자동화 공장에 관한 말레이시아 교류 학회(Malaysia Exchange Conference on CMVU Machine Vision Enabling Automated Factories)" 등 다양한 국제 포럼이 펼쳐진다. 포럼을 통해 카톤, 컬러 상자 및 폭넓은 포장 부문에서 활용되는 최신 기술 및 개발을 집중 탐색한다. 아시아 및 전 세계의 성공 사례를 집중 조명하고 자동화 공장을 위한 기계 비전 애플리케이션과 솔루션의 발전에 대해 토론할 예정이다. 포장 업계 공급망 내에서 지식 교류를 촉진하기 위해 마련한 이번 행사는 전 세계에 혜택이 되는 가치 체인을 구축하고 전 세계 포장 업계의 시너지 효과를 창출하기 위한 자리다.

세계 시장의 전환기를 맞아 RX는 동남아시아 포장업계에게 큰 영향을 미칠 박람회를 계획하고 있다. 업계 지식을 교류하고 무역 활동을 도모하며 지역의 물류 및 상품 포장 관련 업체의 성장을 크게 북돋울 수 있는 장을 마련할 것이다.