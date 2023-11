NEOM, 아카바만의 고급 해안 관광지 Epicon 발표

NEOM, 사우디아라비아, 2023년 11월 15일 /PRNewswire/ -- 사우디아라비아 북서부에서 구체화되고 있는 지속 가능한 지역 개발 단체인 NEOM의 이사회는 오늘 주거 시설을 포함한 최신식 고급 해안 관광지인 Epicon을 발표했습니다.

Epicon, NEOM's luxury coastal tourism destination on the Gulf of Aqaba