'일론, 우리도 데려가죠!'… 반려동물의 우주탐험 염원 담긴 'XOOX' 타임스퀘어 광고 화제

펫 전용 PNS 'XOOX' 출시와 함께 이색 마케팅

뉴욕 2023년 11월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 반려동물들의 우주 탐험 염원이 담긴 메시지가 미국 뉴욕 타임스퀘어 대형 전광판에 등장해 화제다.

11월 11일 61m 길이의 '원타임스퀘어'에 띄워진 영상에는 스페이스X 스타쉽이 발사 되는 장면과 함께 "Hi, Elon! Let's send our beloved XOOX pets in the Starship to Mars to make a history. Together, we can make this dream come true!'라는 문구의 메시지가 띄워졌다. 이는 스페이스X 창업자인 일론 머스크에게 보내는 메시지로 화성으로 가는 스타쉽에 반려동물들도 데려가 함께 역사를 만들어 보자는 내용이다. 영상은 이날 전 세계에 출시된 숏폼 콘텐츠 챌린지 기반의 반려동물 전용 펫네트워킹서비스(PNS) 애플리케이션 XOOX에서 제작했다.

XOOX는 사람이 아닌 반려동물 계정으로 운용되는 애플리케이션이다. XOOX는 펫들의 안검, 눈 주변 패턴을 분석하여 Face Detection 생체인식 ID를 등록한 후 펫 신원을 확인하는 서비스 기능이 있다. 해당 앱을 통해 계정을 소유한 반려동물은 스스로가 주인공으로 일상을 공유하고 팔로워들과 소통은 물론 다양한 챌린지에 참여해 인플루언서가 될 수도 있다. XOOX의 크리스틴 김 홍보 담당자는 "XOOX에서 사람은 반려동물의 관리인(Petler) 일뿐"이라며 "반려동물이 주체로 활동하는 SNS로는 세계 최초"라고 설명했다. XOOX는 숏폼컨텐츠 챌린지 기반의 메인 애플리케이션과 함께 반려동물 전용 펫 음악, 소변진단 키트, 게임 등 다양한 반려동물 전문 애플리케이션도 동시에 선보였다.

또한, NGS 기술 기반의 글로벌 유전자 분석 기업인 메디클라우드와 펫 소변 진단키트 앱 출시를 기반으로 펫 DNA, MBTI를 연동한 애플리케이션도 출시 예정이다.

XOOX 재단 키이스 김(Keith Kim) 이사장은 "반려동물의 숫자는 계속 늘고 있지만 관련 법은 미흡한 것이 현실"이라며 "인종, 종교, 정치, 문화 차이로 전 세계인들이 하나로 화합하기는 힘들지만 반려동물을 위해서는 한목소리를 낼 수 있는 만큼 XOOX 재단을 통해 반려인들과 법 개정 캠페인을 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

XOOX에 가입하면 재단에 1페니가 자동으로 기부된다. 또한 XOOX는 회원들에게 XOOX 포인트를 지급한다. 회원들은 영상, 사진 등을 올리거나 애플리케이션 챌린지에 참여해 얻은 포인트를 쓸 수 있다.

