Shanghai Electric, Johnson Controls와 협력 체결

-- CIIE 2023에서 친환경 도시 발전을 강화할 실험실 공동 구축 계획에 대해 합의 도출

상하이, 중국 2023년 11월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727)은 China International Import Expo (CIIE) 2023에서 Johnson Controls Inc. (Johnson Controls)과 "Carbon & Digital" Joint Laboratory Strategic Cooperation Agreement를 체결했다고 밝혔다. 이번 협력은 도시 지속가능성을 위한 연료 혁신을 통해 양사 간 시너지를 강화하려는 행보이며, 탄소 중립 공장 및 산업 공원 개발을 추진하는 데 중점을 두었다. 양측은 녹색 저탄소 공급망을 구축함으로써 효율성을 개선하고 탄소 발자국을 줄여 에너지 부문에 힘을 실어줄 계획이다.



Shanghai Electric Inks Agreement with Johnson Controls at CIIE 2023 with Plans to Establish Laboratory that Empowers Greener Urban Development.

Shanghai Electric의 Liu Ping 회장은 "공동 실험실 구축은 지속가능한 녹색 저탄소 도시 개발에서 Shanghai Electric과 Johnson Controls 간 협력을 더욱 강화할 것이다. 이로써 자사의 강점을 활용해 전력원과 부하의 공동 개발을 촉진하고 디지털 및 지능형 솔루션을 원활하게 통합해 도시, 산업 공원, 도로, 건물 등 다양한 시나리오에서 협력 기회를 모색할 수 있다. 우리의 목표는 전기, 저온, 고온, 가스 등 여러 에너지원을 조합한 통합 솔루션과 지능형 서비스 플랫폼을 함께 만들어 녹색 저탄소 전환을 함께 이뤄 나가는 것"이라고 설명했다.

산업 공원은 에너지 소비량이 많고 탄소 발자국이 큰 것이 특징이다. 중국 전체 에너지 소비량의 약 69퍼센트, 탄소 배출량의 31퍼센트를 차지하는 산업 공원은 사회 경제적 발전을 토대로 성장하는 도심 지역에서 탄소 배출 주범이다. 그러나 이러한 제조 중심지는 커다란 탄소 영향에도 불구하고 경제 엔진으로서 중요한 역할을 하고 있으며, 중국 전역에 2만여 개가 포진해 경제 확대의 30% 이상을 차지한다.

에너지 사용량이 많은 산업 부문 관련 환경 위기를 극복하려는 공동 노력의 일환으로 Shanghai Electric과 Johnson Controls는 혁신적인 솔루션을 함께 고안해 제조 시설의 탄소 발자국을 줄이는 동시에 에너지 사용 효율성을 개선하고 있다. 양사는 Standard for Zero Carbon Industrial Park Implementation Path Planning and Evaluation Guidelines를 공동 작성하여 산업지대 탈탄소화를 위한 중국의 지속적 노력을 활성화할 탄탄한 토대를 마련했다.

China International Industry Fair 2023[https://en.prnasia.com/releases/apac/shanghai-electric-showcases-multiple-world-class-scientific-and-technological-innovations-at-the-china-international-industrial-fair-2023-in-shanghai-420316.shtml]에서 공개된 기준에서는 탄소 중립 공원을 위한 관리 기반, 주요 부문 '아홉 가지 기술적 경로', '전력원-그리드-부하-저장'을 통합한 에너지 시스템 도입 전략으로서 '단일 디지털 플랫폼'에 관한 지침을 수립하여 산업 공원이 최저 비용으로 배출을 최대한 줄일 수 있도록 지원한다.

Shanghai Electric과 Johnson Controls 간 사업 동맹의 시초는 2015년 탄소 중립 기술 및 녹색 개발 부문에서의 협력으로 거슬러 올라간다. 양사는 환경 문제에 관심을 둔 저탄소 개발을 추진하려는 목표를 계속 공유하며 산업 공원 및 건물을 위한 지능형 기술, 에너지 효율성 높고 친환경적인 제품 개발, 차세대 에너지 저장 제품 등을 공동 연구하며 협력을 강화할 계획이다.

출처: Shanghai Electric