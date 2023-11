Geek+, 업계 최고 높이의 이동식 로봇 선보여

최대 12미터 높이의 물류창고 자동화 로봇 공개

상하이 , 2023년 11월 14일 /PRNewswire/ -- 세계적인 이동형 물류 로봇 기업 Geek+가 최대 높이 12미터(40피트)의 물류창고 자동화를 지원하는 업계에서 가장 높은 이동형 자동창고(ASRS) 로봇을 공개했다. CeMat Asia에서 회사의 굿즈투퍼슨(goods-to-person) 포트폴리오와 함께 대중에 공개한 이 새로운 로봇 솔루션은 이미 북아메리카 및 아시아 창고에 설치되었으며 세계 주요 소매업체에 납품을 준비하고 있다.

