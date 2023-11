6D Technologies, IMC 2023에서 수상 영예

-- Best Enterprise Digital Transformation of the Year 부문 수상

벵갈루루, 인도, 2023년 11월 14일 /PRNewswire/ -- 연합뉴스/ -- 기술 솔루션 선도 기업 6D Technologies가 Indian Mobile Congress Awards 2023에서 'Best Enterprise Digital Transformation of the Year' 상을 받았다는 소식을 전했다. 수상은 인도 정부 DCC & Secretary(T), DOT의 Neeraj Mittal (IAS) 의장이 맡았으며 디지털 전환 시대를 맞아 6D Technologies가 꾸준히 전개하는 혁신과 우수성에 대한 노력을 강조했다.



IMC 2023 Recognized 6D Technologies at IMC Awards

6D Technologies의 이번 수상은 디지털 360 방식을 통해 전 세계 기업의 효율성 및 절차, 성장을 촉진하며 디지털 시대를 정립한 공로를 인정받은 결과이다. 6D Technologies는 에티오피아 주요 기업 고객과의 협업 프로젝트를 통해 디지털 전환을 위한 고급 정보통신 서비스와 포용성을 다시 한번 입증했다.

6D Technologies의 Abhilash Sadanandan 최고경영자는 "IMC 2023에서 이렇게 훌륭한 상을 받게 되어 무척 영광스럽다. 최신 솔루션을 제공해 전 세계 기업이 원활한 디지털 전환을 이룰 수 있도록 돕는 우리의 헌신이 드러난다. 이번 성과는 디지털 시대를 맞아 기업의 힘을 북돋우고 지속 가능한 성장 및 성공에 필요한 혁신적 솔루션을 제공하려는 자사의 부단한 노력을 반영한 것이다."라며 수상 소감을 밝혔다.

6D Technologies는 에티오피아 정보통신 부문의 주요 기업 고객과 손잡고 프로젝트를 성공으로 이끌었다. 고급 정보통신 서비스와 포용성에 주력해 디지털 전환에서 좋은 성과를 거둘 수 있었다. 멀티플레이 5G 클라우드 지원 디지털 BSS 플랫폼인 미래지향적 Canvas 솔루션을 제공하여 고객 경험을 향상시키고 에티오피아가 디지털 활용 및 사회 경제적 개발 목표를 달성할 수 있도록 했다.

6D Technologies는 디지털 전환을 이끌며 혁신적인 솔루션을 공급하여 디지털 시대를 맞은 기업들이 경쟁력을 강화할 수 있도록 돕는다. 디지털 시대의 지평을 넓히는 데 공헌한 바를 인정받아 이번 IMC 2023에서 'Best Enterprise Digital Transformation of the Year 상을 받았다.

IMC 소개

India Mobile Congress (IMC)는 업계 선도 기업, 정책 담당자, 혁신 기업 등 기술 및 정보통신 관계자가 한자리에 모이는 행사이다. 더 자세한 정보는 https://www.indiamobilecongress.com/ 에서 확인할 수 있다.

6D Technologies 소개

기술 솔루션 제공업체로 설립된 6D Technologies는 전 세계 기업에 최신 디지털 전환 솔루션을 공급한다. 더 자세한 정보는 www.6DTechnologies.com 에서 확인할 수 있다.

마케팅 문의:

Neha Mashruwala

General Manager, Marketing

marketing@6dtech.co.in

+91 80 4048 5959