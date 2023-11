Snyk, ServiceNow와 새로운 취약점 인텔리전스 솔루션 공개

-- 소프트웨어 공급망 위험에 대한 종합적 인사이트 제공

-- 전 세계 기업 보안 강화에 큰 도움 기대

도쿄 2023년 11월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 개발자 보안 분야의 선도기업인 Snyk가 오늘 ServiceNow와 소프트웨어 엔지니어에게 소프트웨어 자재명새서(SBOM)의 취약점 인텔리전스(vulnerability intelligence)를 알려주는 새로운 공동 솔루션을 발표했다. 이제 개발자는 이 새로운 솔루션인 SBOM용 Snyk 취약점 인텔리전스를 활용해 아이디어 구상에서 배포 단계 과정까지 전체 소프트웨어 공급망의 취약점을 종합적(end-to-end)으로 파악할 수 있다. Snyk의 선도적인 보안 인텔리전스와 Now Platform(R)의 결합은 전 세계 기업의 보안을 전반적으로 강화하는 데 도움이 될 전망이다.



Snyk Unveils New Vulnerability Intelligence Solution with ServiceNow to Provide Comprehensive Insights Into Software Supply Chain Risk