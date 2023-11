Risen Energy, HJT Hyper-ion 모듈의 실증적 테스트 결과 발표

-- 5.13%의 발전량 증가 효과 제공

닝보, 중국 2023년 11월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 10년 동안 많은 중국 기업이 전 세계에서 녹색 에너지 프로젝트를 개시했다. 특히 태양광 발전(PV)은 탄소 배출량 감소 및 LCOE(균등화 발전 비용) 절감과 함께 업계의 심층적 확장을 지원하는 주요 동인으로 부상했다. Risen Energy의 이종접합(HJT) Hyper-ion 모듈은 LCOE 및 탄소 배출량 감소를 위한 "이중 드라이브" 방식을 충실히 고수하고 있다. 이는 발전량 증가를 통해 LCOE 절감을 달성하는 동시에 탄소 발자국을 줄여 글로벌 시장의 수요에 맞는 고품질 중국산 제품을 제공하는 것을 목표로 한다.

HJT 제품이 가진 본질적인 특징은 높은 발전량이다. Risen Energy는 전형적인 기후 조건을 나타내는 전 세계 20여개 국가 및 지역을 대상으로 한 시뮬레이션을 통해 HJT Hyper-ion 모듈의 발전량을 PERC 및 TOPCon 모듈과 비교했다(그림 1 참조). 시뮬레이션 결과는 다양한 지역 전반에서 HJT 모듈이 TOPCon 및 PERC 모듈 대비 지속적으로 유의미한 발전량 증가 효과를 제공함을 보여준다. 특히 HJT 모듈은 고온 지역에서 우수한 성능을 입증한다.



(The above comparisons are based on PVsyst software simulation) Figure 1: HJT Modules ’s Simulated Global Power Generation in Comparison with TOPCon and PERC Modules