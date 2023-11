Trickster, 크리스마스 노래 순위 1위 자리 '사전 예약'

런던, 2023년 11월 13일 /PRNewswire/ -- 오스트리아 린츠 출신의 가수이자 사업가인 Trickster가 11월 17일 Absolute를 통해 Trickster Recordings에서 크리스마스 클래식의 매시업(mashup, 여러 콘텐츠를 합친 것)인 'Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town'을 발표한다. 향수와 축제의 따뜻한 분위기가 함께 느껴지는 이 싱글은 우리가 미처 필요한지 몰랐던 크리스마스 칵테일 같은 느낌을 선사한다. 에그노그(eggnog, 우유·달걀에 브랜디·럼주를 섞은 칵테일 음료)의 맛을 느껴볼 기회다. Trickster는 모두의 가정에 기쁨을 선사하길 원한다!



Trickster

이번 싱글의 뮤직비디오는 James Bond 시리즈의 고향이란 상징적인 의미가 있는 Pinewood Studios에서 촬영됐다. 세계 최고의 댄서들이 뉴올리언스 스타일의 크리스마스 파티에서 풍기는 멋진 축제 분위기를 재현한 덕분에 뮤직비디오는 1940년대 유행했던 빈티지 스타일의 매력으로 흠뻑 젖어 있다. 반지의 제왕(Lord of the Rings), 미션 임파서블(Mission Impossible), 인디펜던스 데이(Independence Day) 등의 영화를 작업한 제작진이 만든 이 크리스마스 블록버스터는 곧 크리스마스 영화에도 정식으로 삽입될 예정이다. 따라서 Trickster의 크리스마스 트랙은 이번 시즌 최고의 사운드트랙이 될 것이 확실시된다.

이번 싱글은 John Woo 감독이 찍은 동명의 신작 액션영화 사일런트 나이트(Silent Night) 개봉 전에 발표된다. Trickster의 이야기도 그 자체로 영화적 가치가 있지만 음악에 대해 더 자세히 설명하자면 이렇다.

Richard Flack[Joe Strummer, Florence, Machine]과 Trickster가 직접 프로듀싱한 이번 시즌 인기곡들이 런던의 전설적인 스튜디오 Angel과 RAK에서 녹음되어 Abbey Road에서 완벽하게 믹스됐다. 프로듀서 Guy Chambers [Robbie Williams]도 Trickster 프로젝트의 핵심 멤버다. 화려하기 그지없는 Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town에는 그래미상을 수상한 보컬 그룹 The Swingles와 대형 밴드, 현악 연주단이 참여했고, 뛰어난 연주자 Callum Au[Quincy Jones, Michael Buble]가 편곡과 오케스트레이션을 맡았다.

록, 팝, 스윙, 일렉트로를 넘나들며 창작하는 Trickster는 모든 것이 새로운 지평을 열고, 신선하고, 독창적이어야 한다는 선구자적 시각으로 유명하다. John Woo 역시 그만의 독특한 스타일이 묻어나는 '사일런트 나이트'에 대해 "영화 전체에 대사가 없다. (중략) 언어 대신 음악만 있다"고 설명했다. Trickster의 음악도 마찬가지다. 'Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town'은 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌었던 Still Kicking의 뒤를 잇는 곡이다.

올해 Trickster의 노래를 들으며 보내는 크리스마스는 절대 지루하지 않을 것이다. Trickster는 2024년 데뷔 앨범도 발표할 예정이다. Trickster의 곡은 크리스마스에 반드시 들어야 하는 곡이다.

사전 할인 예약 - https://slinky.to/SilentNightSantaClaus

싱글 맛보기 듣기 - https://youtu.be/BrzOIV-LGOI?si=_29irV6c6ZryPM5W