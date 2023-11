Fundiin, Pharmacity와 제휴해 베트남 약국 천여 곳에서 BNPL 시행

-- Fundiin과 Pharmacity, 약국 소매 부문에서 최초의 '선결제 후구매(BNPL)' 파트너십 체결

-- Fundiin은 베트남에서 가장 인기 있는 BNPL 제공업체이며, Pharmacity는 지역을 선도하는 드러그스토어 체인으로 급부상 중

호찌민시, 베트남 2023년 11월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Fundiin이 약 1,000개에 가까운 약국을 보유한 베트남의 선도적인 약국 소매 체인 Pharmacity에 무이자 후불 옵션을 제공함으로써 신체적은 물론 재정적 웰빙을 모두 충족시키는 총체적 소비자 보호 서비스를 실현하게 되었다.



Consumers can choose Fundiin as a payment option when shopping at Pharmacity