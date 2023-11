셔터스톡, 윤리적 AI를 위한 동급 최고의 접근법인 트러스트를 공개하다

업계에 안전한 AI를 상업적으로 제공하는 첫 요소로 셔터스톡 트러스트는 책임감 있는 AI를 위한 프레임워크를 추구하는 브랜드와 단체의 가이드 역할을 합니다.

뉴욕, 2023년 11월 10일 /PRNewswire/ -- 브랜드와 기업을 고품질 콘텐츠로 연결하는 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼인 셔터스톡 (Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK)이 오늘 제품과 워크플로에 책임감 있게 AI를 사용하려는 셔터스톡의 오랜 가치와 노력을 구현하는 공식 안내 프레임워크인 트러스트(TRUST) 를 발표했습니다. 교육, 로열티, 드높이기, 안전보장조치 및 투명성의 머리글자인 트러스트는 셔터스톡이 지난 20년 동안 적극적으로 유지해 온 핵심적인 노력을 반영합니다. 규제받지 않는 빠르게 변하는 업계에서 이 프레임워크는 또한 AI 기술을 실험하는 기업의 행동 기반 체크리스트 역할을 하며 셔터스톡의 평생에 걸친 기여자 중심 운영 원칙을 반복합니다.

TRUST (Training, Royalties, Uplift, Safeguards and Transparency) reflects the core commitments that Shutterstock has actively upheld over the last two decades and continues as an industry leader in ethical AI.