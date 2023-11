Ultraviolette, EICMA 2023서 신제품 모델 2종 공개

밀라노 , 2023년 11월 10일 /PRNewswire/ -- 미래 모빌리티 및 에너지 인프라 분야의 선구적 기업인 Ultraviolette이 '2023밀라노 모터사이클쇼(EICMA 2023)'에서 두 가지 신제품 모델을 공개해 큰 주목을 받았다. 바로 유럽 시장에 웅장하게 데뷔한 플래그십 모터사이클 F77와 이번 EICMA 2023에서 전 세계에 첫 선을 보인 F99 Factory Racing Platform이다.

Niraj Rajmohan (CTO) and Narayan Subramaniam (CEO) at EICMA 2023 with Ultraviolette F99 Factory Racing Platform