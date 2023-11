Xinhua Silk Road: 난징서 양쯔강 문화 홍보를 위한 심포지엄 개최

베이징 2023년 11월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 목요일 중국 동부 장쑤성 수도인 난징에서 양쯔강의 문화 개발 홍보를 위한 심포지엄이 개최됐다.

'양쯔강의 오랜 문화를 계승하고 중국의 현대 문명을 구축하자(carrying forward the value of times for the culture of the Yangtze River and building a modern civilization of the Chinese nation)'라는 주제로 개최된 이번 심포지엄은 전국 곳곳에서 학자들이 모여 양쯔강의 천 년 문화유산을 해석했다.

또한 2023 China-Yangtze River Cultural Development City Index Report와 2022년부터 2023년까지 양쯔강의 문화 개발에 관한 블루북이 공개됐다.

중국 역사상 6개 왕조의 수도 역할을 해왔던 난징은 중국 문명의 탄생지로, 풍부한 문화를 자랑한다.

최근 난징은 양쯔강 문화를 보존하고 물려주며 홍보하는 데 전념했다.

디지털 기술의 도움으로 난징은 문화유산의 디지털 앱을 홍보하고 Yangtze River National Cultural Park의 디지털 시범 플랫폼(장수성 부문), 난징 웬두 디지털 클라우드 플랫폼을 운영하는 등 도시를 '양쯔강의 디지털 지능' 개발의 새로운 고지로 확립하기 위해 다방면으로 노력할 계획이다.

원문링크: https://en.imsilkroad.com/p/337061.html