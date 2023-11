Xinhua Silk Road: Wuliangye, 제6회 CIIE에서 두각

-- 국제적인 협력에 관한 새로운 기회 수용

베이징 2023년 11월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 유명 백주(Baijiu) 제조업체인 Wuliangye가 지난 일요일 중국의 경제 중심지인 상하이에서 열린 제6회 China International Import Expo (CIIE)에 참여해 적극적인 활동을 펼쳤다.



Photo shows the site of the 6th China International Import Expo in Shanghai

Wuliangye는 Hongqiao International Economic Forum의 핵심 지원 기업이자 '다이아몬드 맴버(diamond member)'로서 올해 엑스포에 깊이 관여했다. 이번 엑스포는 국제적 협력에 관한 새로운 기회를 공유하고 개방적인 세계 경제 구축과 세계 경제의 회복 및 번영을 촉진하기 위해 강력한 추진력을 더하는 것을 목표로 한다.

제6회 CIIE 동안 Wuliangye Yibin Co., Ltd의 부회장인 Jiang Wenge 총책임자가 엑스포 개막식에 참석했으며, '새로운 소비 트렌드의 이해 및 새로운 소비 잠재력의 활용(Understanding New Consumption Trends and Tapping New Consumption Potential)'이라는 주제로 진행된 제6회 Hongqiao International Economic Forum 및 제16회 Belt and Road Eco-Agriculture and Food Safety Forum(BREAFF)의 서브포럼에서 연설을 했다.

올해 CIIE에서 Wuliangye는 우수한 중국 전통문화를 더욱 열심히 홍보하고 심오한 중국 백주 문화를 전 세계 고객에게 선보이기 위해 전시 공간을 업그레이드했다.

매화, 대나무 등 중국적 요소와 중국 회화 및 서예 등을 주제로 한 Wuliangye Cultural Experience Center에서는 다양한 주요 백주 제품과 Wuliangye의 문화 창조적인 제품이 전시되어 있어 화합과 아름다움을 추구하는 중국 백주의 심오한 유산을 보여준다. 이는 세계가 중국을 대표하는 백주 기업들의 혁신적인 발전 개념과 지속 가능한 발전 경로를 이해할 수 있도록 도와준다.

CIIE의 디자인적 요소와 완벽하게 잘 어우러진 Wuliangye는 이번 제6회 엑스포 동안 많은 이들의 관심을 끌었던 일련의 미스터리 박스를 비롯하여 창조적이고 문화적인 상품들을 이번 행사에서 출시했다.

Wuliangye는 6년 연속 CIIE에 참가한 것으로 알려져 있다. 향후 당사는 중국의 특색과 지혜를 보여주는 더욱 우수한 문화를 세계에 널리 알려 중국이 세계와 더 긴밀히 연결될 수 있도록 도울 것이다.

제6회 CIIE는 11월 5일부터 10일까지 상하이에서 개최된다. CIIE는 세계 최초로 수입을 주제로 하여 국가적 차원에서 개최되는 엑스포로서 2018년부터 매년 중국 동부 대도시인 상하이에서 열리고 있다.

원문 출처: https://en.imsilkroad.com/p/337040.html