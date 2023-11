Xinhua Silk Road: 중국 동부 취안저우시: 기술 혁신의 힘을 지원

베이징 2023년 11월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 푸젠성 동부에 위치한 도시 취안저우시는 혁신을 주도하는 제조업 도시일 뿐만 아니라 첨단 기술이 민간 경제의 질적 발전을 지속적으로 뒷받침하는 창조적 허브 기지이기도 하다.



The picture shows Qingyuan Innovation Laboratory where researchers operate on the production line of developer solution.