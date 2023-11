Xinhua Silk Road: 칼륨 비료, 일대일로 사례연구 선정

-- Asia-potash International의 칼륨 비료 프로젝트가 일대일로 사례연구에 등재

베이징 2023년 11월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 라오스에서 진행된 Asia-potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd.의 칼륨 비료 프로젝트가 중국 기업이 시행한 일대일로 협력 프로젝트 36개를 소개한 도서에 등재됐다.



Photo shows the potash production plant of Asia-potash International Investment (Guangzhou) Co.,Ltd. in Laos.

베이징에서 열린 제3회 Belt and Road Forum for International Cooperation의 Thematic Forum on Think Tank Exchange에서 Research Center of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC)과 China Economic Information Service (CEIS)가 공동 시행한 사례 연구 모음집이 공개됐다.

라오스 중부 캄무안 지역에서 진행하는 칼륨 비료 프로젝트는 라오스를 관통하고 캄보디아와 베트남을 연결하는 교통의 대동맥, 13번 고속도로와 가까워 지리적 여건이 뛰어나다. 13번 고속도로는 북부 비엔티안으로도 이어져 중국-라오스 철도로 프로젝트를 연결한다.

Asia-potash International은 2020년 4월 라오스에서 최초로 칼륨 비료 백만 톤 재건 및 확장 프로젝트를 개시해 17개월만에 완료했다.

Asia-potash International은 현재 캄무안 지역에서 214.8제곱미터의 칼륨 채굴권과 48.5제곱미터의 칼륨 탐사권을 확보하고 있다. 이는 순 염화칼륨 10억 톤에 해당하는 양으로, 아시아 최대의 칼륨 자원을 보유한 것이다.

업체는 2025년까지 500만 톤의 생산 역량을 확보해 세계적인 칼륨 공급업체로 자리매김하고자 노력하고 있으며 시장 수요에 따라 향후 연간 700~1000만 톤까지 생산 역량을 확대할 계획이다.

지난 2022년에는 칼륨 비료 산업 공원과 비칼륨 산업 공원을 비롯해 Asia-Potash International Smart Industrial Park 프로젝트에도 착수해 라오스의 산업화를 앞당기는 데 일조하고 있다.

칼륨 비료 산업 공원은 더 많은 프로젝트를 유치하여 지역사회에 수익과 일자리를 창출할 것으로 보인다. 비칼륨 산업 공원 역시 라오스 칼륨 광산의 관련 자원을 더 잘 활용하고 석탄, 보스사이트 등 기타 유익한 자원을 통합하며 다른 화학 프로젝트의 개발을 도와 라오스의 산업화 추진에 보탬이 될 전망이다.

Asia-potash International은 프로젝트 투자 및 건설과 함께 빈곤 경감 프로젝트 시행, 교육 기금 설립, 기반시설 건설, 근대 농업 발전 등에 힘쓰며 기업의 사회적 책임을 완수하는 데 적극적으로 노력해 라오스의 발전에 일조하며 정부와 대중에게 좋은 평을 받고 있다.

https://en.imsilkroad.com/p/337004.html

출처: Xinhua Silk Road