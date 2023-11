Henkel, 예측적 유지보수 솔루션 제공업체인 Nanoprecise와 제휴

-- 산업 운영 디지털화를 추진하고 고객들이 첨단 기술의 가치를 실현할 수 있도록 지원하기 위해 협력

뒤셀도르프, 독일, 2023년 11월 10일 /PRNewswire/ -- 접착제, 실란트 및 기능성 코팅 분야를 선도하는 세계적인 기업 Henkel Adhesive Technologies가 최근 캐나다에 본사를 둔 예측적 유지보수 솔루션 제공업체인 Nanoprecise Sci Corp[https://nanoprecise.io/ ](Nanoprecise)와의 전략적 파트너십을 발표했다. 이번 제휴를 통해 두 기업은 산업 운영 디지털화 및 고객의 첨단 기술 가치 실현을 위한 노력을 한층 더 강화시킬 것이다.



산업 운영 분야에서 풍부한 경험을 가진 신뢰할 수 있는 파트너로서 제품 공급 확대를 추진 중인 Henkel은 시장에 적용 가능한 신규 및 성숙한 솔루션 모두를 포함하여 다양한 솔루션을 종합적으로 분석하고 테스트했다. 그 결과를 바탕으로 회전 장비 세트를 위한 예측 유지보수 솔루션 분야와 관련해 Nanoprecise를 신뢰할 수 있는 파트너사로 선정했다.

Henkel의 기업 수석 부사장인 Kourosh Bahrami 박사는 "당사와 Nanoprecise의 협력은 산업 운영의 디지털화로 나아가는 중추적 단계의 전조이다. 회전 장비의 예측적 유지보수 및 고정 장비에 관한 IIoT 솔루션인 LOCTITE(R) Pulse 제품군 성장에 관한 Nanoprecise의 전문 지식을 바탕으로 양사는 산업 고객에게 플러그 앤드 플레이 스마트 유지보수 솔루션을 제공할 수 있게 됐다. 이번 파트너십은 신뢰성, 효율성, 지속 가능성에 대한 당사의 노력을 여실히 보여준다"고 말했다.

산업계가 지속 가능성과 운영 우수성을 더욱 높이는 방향으로 나아감에 따라, 이번 파트너십은 당사 및 고객의 전반적인 효율성과 지속 가능성을 개선하기 위한 Henkel의 노력을 한층 강화한다. 이는 가치 창출과 더불어 보다 더 청정하고 지속 가능한 제조 생태계에 기여하려는 산업 전문 지식과 기술적 혁신의 결합을 상징한다.

Nanoprecise팀은 산업 사물인터넷(Industrial Internet of Things , IIoT) 솔루션[https://www.youtube.com/watch?v=6jHmXoBm-x0&ab_channel=NanopreciseSciCorp ]을 통해 전 세계 고객이 생산성 향상을 위한 예측적 및 처방적 유지보수 전략을 실행할 수 있도록 지원하고 있다. Nanoprecise Sci Corp의 설립자인 Sunil Vedula 최고경영자는 "Nanoprecise는 이번 기회를 통해 산업계에서 탄탄한 신뢰 관계를 구축한 상징적인 회사이자 단연코 가장 상징적인 브랜드인 LOCTITE와 협력할 수 있게 되어 흥미롭게 생각한다"고 말했다.

Henkel과 Nanoprecise Sci Corp는 운영자가 장비 유지보수 및 신뢰성에 접근하는 방식을 재정의함으로써 산업 운영을 혁신하고 새로운 단계에 도달하는 것을 목표로 한다. 양사의 협력은 공정 산업에 많은 가능성을 선사할 것이며, 이는 미래에 업계가 스마트하고 효율적인 운영 방식을 취할 수 있도록 도움을 줄 것이다. 이번 파트너십은 지속 가능한 제조 관행으로의 매끄러운 전환을 야기하여, 더욱 청정하고 환경 면에서 책임 있는 미래를 향한 큰 진전을 유도할 것이다.

Henkel 소개

Henkel은 브랜드, 혁신 및 기술을 통해 전 세계 산업 및 소비자 사업에서 업계를 선도하고 있다. Adhesive Technologies 사업부는 접착제, 실란트, 기능성 코팅 시장에서 세계적인 선두 주자이다. 당사는 컨슈머 브랜드(Consumer Brand)와 함께 헤어 케어, 세탁 및 홈 케어를 비롯하여 전 세계 많은 시장과 카테고리에서 선도적인 입지를 점하고 있다. 당사의 3가지 주요 브랜드로는 LOCTITE, Persil, Schwarzkopf가 있다. Henkel은 2022년 회계연도에 220억 유로 이상의 매출과 약 23억 유로의 조정 영업이익을 보고했다. 당사의 우선주는 독일 주가지수 DAX에 상장되어 있다. 지속 가능성은 Henkel이 오랫동안 유지해온 가치이며, 당사는 구체적인 목표가 설정된 명확한 지속 가능성 전략을 보유하고 있다. 1876년에 설립된 Henkel은 현재 전 세계 5만 명 이상의 임직원이 다양한 팀에서 근무하고 있으며, 강력한 기업 문화, 공유된 가치, 그리고 '세대의 이익을 위한 진실된 개척자(Pioneers at heart for the good of generations)'라는 공통된 목적 아래 단결되어 있다. 더 자세한 정보는 www.henkel.com에서 확인할 수 있다.

Nanoprecise Sci Corp 소개

Nanoprecise Sci Corp는 자동화된 AI 기반 예측적 유지보수 솔루션 제공업체로서, 기계가 작동하는 과정에서 생산에 영향을 미치거나 작업 중단(downtime)을 유발할 수 있는 크고 작은 변화가 발생할 시 이를 조기에 발견할 수 있도록 지원한다. Nanoprecise는 예측 자산의 유지관리 및 제조 공장의 탄소 발자국 감소를 위한 인공지능 및 IIoT 기술 구현을 전문으로 한다. Nanoprecise Sci Corp는 혁신적이고 믿을 수 있으며 확장성이 뛰어난 예측적 유지보수 솔루션을 제공하기 위해 전념하고 있으며, 이를 통해 기업은 자산 가동 시간을 최대화하고 생산성을 높일 뿐만 아니라 오늘날의 경쟁적인 환경에서 독보적인 운영 우수성을 달성할 수 있다. 더 자세한 내용은 www.nanoprecise.io에서 확인할 수 있다.

