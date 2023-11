차이나 유니콤과 화웨이, 첨단 자동차 생산 라인 구축 지원

-- Exquisite Automotive의 상업 첨단 5G 유연 생산 라인 구축 지원 나서…

바오딩, 중국 2023년 11월 9일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 차이나 유니콤과 화웨이가 Exquisite Automotive Systems(이하 'EA')의 바오딩 자동화 기술 부문과 협업하여 초고신뢰성과 초저지연성을 갖춘 최고의 상용 첨단 5G 유연 생산 라인 구축에 지원을 나섰다.

허베이성 바오딩시에 위치한 Great Wall Motor 공장에는 첨단 5G 장비가 차량 지붕 생산 라인에서 사용되고 있다. 전통적인 산업 제어에서는 단말기의 직렬 접속 및 제어를 위해 유선 네트워크에 의지해 왔다. 하지만 운영시간이 일정 기간 흐르면 로봇 팔, 슬라이딩 유닛, 그리고 회전 테이블 등 움직이는 장치에서 전선 마모가 발생하고 종종 생산이 중단되는 등, 연간 평균 약 60시간의 가동 중지 시간을 야기한다.

첨단 5G 네트워크는 초고신뢰성과 초저지연성을 제공하는데 이는 빠른 응답 속도가 요구되는 고품질 핵심 제조 공정에 알맞은 선택이다. 무선 산업용 네트워크는 전선의 제약 조건을 완전히 없앨 수 있다. 유선 네트워크와 비교했을 때, 첨단 5G 솔루션은 손쉬운 네트워크 전개를 가속하고 유연 생산을 보다 효과적으로 지원할 수 있다. 또한 유선 네트워크에서는 두 개의 별도 선으로 이루어졌던 데이터 수집(IT), 산업 제어(OT) 기능 등의 다중 기능을 통합하여 효율성을 증대할 수 있다.



Observers watch industrial robots working based on instructions wirelessly transmitted at high speeds via 5G-Advanced indoor base stations

허베이성 바오딩시에 위치한 EA는 Great Wall Motor(GWM)의 자회사이며 연간 20억 위안 이상의 매출을 달성한다. EA는 지능적 장비의 개발, 그리고 GWM 및 다른 자동차 회사를 위한 자동화 생산 라인의 설계와 통합을 책임진다.

EA의 산업 정보부 차장 Yuan Zhanjiang은 기자 회견에서 "디지털화는 제조 업체의 혁신과 업그레이드의 필수적인 요소이다. 첨단 5G는 초고신뢰성, 낮은 지연성, 그리고 손쉬운 전개가 가능하다. 이러한 특징들은 EA의 첨단 5G 산업용 인터넷 연구소에서 검증되었다. 우리는 기업의 혁신과 업그레이드가 제공하는 기회를 잡아 디지털 기술을 활용하여 우리의 스마트 생산 역량을 지속해서 향상시키며 GWM, 그리고 더 넓은 제조 산업의 혁신과 업그레이드에 기여할 것이다"라고 말했다.



Yuan Zhanjiang, Deputy General Manager of EA's Industry Intelligence Department, speaking at the press conference

오늘날 여러 국가에서 산업 디지털 전환을 새로운 경제 성장의 동력으로 여기고 있다. 따라서 제조를 더욱 디지털화하고, 연결하고 지능화하기 위해서 노력하고 있다. 디지털 운영 역량은 제조 기업의 필수 요소로 자리 잡았고 유연 스마트 제조는 계속해서 관심을 끌고 있다.



Fan Ji'an, Chief Big Data Scientist of China Unicom, speaking at the press conference

차이나 유니콤의 빅데이터 수석 과학자인 Fan Ji'an은 차이나 유니콤이 디지털 인프라 구축을 가속하며 디지털 기술의 통합 혁신을 심화하고 있다고 말했다. 또한 "첨단 5G에 힘입어 산업용 네트워크는 보조 생산 라인에서 주요 생산 시스템으로 확대되고 있다. 우리는 전형적인 첨단 5G 애플리케이션이 주요 공정에서 더욱 많이 사용되고 있는 것을 확인했는데 이는 제조 산업의 디지털화를 한층 끌어올릴 것이다."라고 말했다.

차이나 유니콤은 첨단 5G 애플리케이션이 기업 가치를 한 층 더 높일 수 있다고 믿는다. Fan은 또한 "우리는 혁신의 새로운 추진력을 만들고 디지털과 실물 경제를 통합한 고품질 개발을 촉진하기 위해 모든 산업 분야와 협업할 준비가 되어있다"라고 말했다.

한편, 글로벌 업계는 첨단 5G 개발을 적극적으로 추진하고 있다. 지난 달 폐막한 Global Mobile Broadband Forum에서는 차이나 유니콤을 포함한 13개의 글로벌 통신사업자가 공동으로 첨단 5G 네트워크의 첫 번째 물결을 출시했는데 이는 첨단 5G가 기술적 검증 단계를 넘어 상업화를 이룬 순간이라고 할 수 있다. 2024년은 첨단 5G가 상업적으로 사용되는 첫 번째 해가 될 것이다.