Viettel, 인도네시아에 항공기 시뮬레이션 시스템 보급 계약 체결

방콕, 태국 2023년 11월 8일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 11월 7일, 태국 방콕에서 열린Defense and Security 2023 Exhibition이 진행되는 동안 Viettel High Technology Industries Corporation(이하 Viettel High Tech[https://viettelhightech.vn/en ])과 인도네시아의 PT. Bandara Praniagatama[http://bandara-praniagatama.com/index.php/about/ ]가 Viettel의 항공기 시뮬레이터와 조종사 훈련 시스템을 인도네시아에 배포하는 계약을 체결했다.



