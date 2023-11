턴 바이오테크놀로지, 업계 최초로 다른 장기로 전달되지 않고 독점적인 LNP를 사용하여 진피에 mRNA를 전달

마운틴뷰, 캘리포니아주, 2023년 11월 7일 /PRNewswire/ -- 치료할 수 없는 노화 관련 질환을 위한 새로운 mRNA 의약품을 개발하는 세포 회춘 기업 턴 바이오테크놀로지스(Turn Biotechnologies)가 표적 외 장기 흡수 없이 안전하고 특이적으로 피부에서 생체 내 mRNA를 전달하는 최초의 기업이 됐다고 발표했다.

Turn Biotechnologies is the first company to safely and specifically deliver mRNA in vivo in the skin without any off-target organ uptake.