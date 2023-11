Xinhua Silk Road: 헤이룽장성의 빙설 관광 산업, 지속적 발전 중

-- 중국 북동부 헤이룽장성, 2017년부터 2022년까지 지역의 빙설 관광 산업 지수 발표

베이징 2023년 11월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 베이징에서 발표된 'China · Heilongjiang Ice & Snow Tourism Industry Development Index(2023)'에 따르면 중국 북동부에 자리해 겨울이 긴 헤이룽장성의 빙설 관광 산업이 2017년부터 2022년 사이 전반적인 강점을 개선하면서 발전을 지속한 것으로 나타났다.



The photo shows the releasing ceremony for the China · Heilongjiang Ice & Snow Tourism Industry Development Index (2023).



The photo shows He Dawei, deputy head of the Department of Culture and Tourism of Heilongjiang Province, delivering a speech.



The photo shows Yang Mu, deputy president of CEIS delivering a speech.

중국 경제 정보 서비스(CEIS)와 헤이룽장성 문화관광부(Department of Culture and Tourism of Heilongjiang Province)가 공동으로 작성한 이 지수는 자원, 산업 기둥, 제품 경쟁력, 브랜드 영향력, 산업 기여도 등 여섯 가지 측면에서 지역의 빙설 관광 산업을 평가했다.

100을 기점으로 하고 2017년을 기준 시기로 잡은 해당 지수는 2022년 185.5점으로, 전년 대비 9.38%, 2017년 대비 85.5% 증가했으며, 2017년부터 2022년까지 헤이룽장성의 빙설 관광 산업이 강화될 것을 시사했다.

지표의 하위 지수에서 나타나듯 빙설 관광은 헤이룽장성의 안정적인 투자를 이끌었으며, 2022년 총 150개 투자 프로그램에 걸쳐 총 464억 5천만 위안을 투자받아 전년 대비 65.95% 증가를 기록했다.

주도인 하얼빈은 중국에서 '빙설 문화의 수도(capital of ice and snow culture)'로 거듭나기 위해 웰니스 분야와 빙설 테마 엔터테인먼트 센터, 문화 관광 분야에 대한 대규모 투자 계약을 유치했다.

또한 헤이룽장성은 훨씬 최적화된 인재 양성 시스템을 도입하여 지난 몇 년간 빙설 관광 산업의 경쟁력을 더욱 강화하기도 했다.

헤이룽장성 문화관광부의 He Dawei 부국장은 "지속적이고 역동적인 데이터 모니터링을 통해 해당 지수가 지역 빙설 관광 산업의 운영 상황을 완벽하게 나타내고 업계의 단점을 찾아 미래 발전 목표를 명확히 형성하는 데 도움이 되었다"라고 밝혔다.

이어서 He Dawei 부국장은 "지수는 일반적으로 산업 경제를 측정하기 위해 국제적으로 인정된 수단이므로, 헤이룽장성의 빙설 관광을 추진하기 위해 수행한 효과적인 실천과 노력을 제시하는 데 도움이 되었으며 이는 중국 내 빙설 관광 개발에 영감을 주는 사례도 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

CEIS의 Yang Mu 부회장은 2021년 처음 발표된 이 지수가 헤이룽장성 빙설 관광 부문의 고품질 발전 추세를 객관적으로 반영했으며 앞으로도 헤이룽장성이 지역 빙설 관광 산업을 더욱 개선하고 업그레이드하는 데 있어 건전한 척도와 의사 결정의 지침이 될 것이라고 언급했다.

