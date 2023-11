스위스 브랜드 3사, Extraordinary Jacket 공동 출시

취리히, 스위스, 2023년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 스위스의 대표 혁신 브랜드인 Nespresso, Mammut, HeiQ 3사가 힘을 합쳐 혁신과 스위스의 정체성을 상징하는 재킷을 제작했다. Extraordinary Jacket은 보온 기능이 뛰어날 뿐 아니라 스위스만의 색채를 잘 드러내 아웃도어 의류업계에서 독특한 제품으로 주목받고 있다.

The Extraordinary Jacket in its natural environment