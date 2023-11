화웨이, XMAGE Awards 2023 수상자 발표

선전, 중국 2023년 11월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 화웨이는 XMAGE Awards 2023[https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage] 수상자 57명을 발표했다. 화웨이 기기로 찍은 사진을 겨루는 이번 경연대회에서는 Grand Prize 수상자 3명, Best-in-Category 수상자 17명, Runner-up 수상자 34명, Honorable Mentions 수상자 3명을 선정했다.

4월 7일부터 8월 15일까지 100여 개국에서 접수된 60만 점 이상 중에서 올해 수상자를 가렸으며 중국 다음으로 말레이시아, 튀르키예, 폴란드, 필리핀, 아랍에미리트가 최다 수상자를 냈다. 사용된 제품 중 가장 인기 있는 모델은 HUAWEI P60 Pro, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI Mate 40 Pro로 밝혀졌다.

심사위원의 마음을 사로잡은 Grand Prize 수상작 3점

필리핀의 Domcar Calinawan Lagto가 출품한 "Dragon Clouds", 폴란드의 Piotr Cebula가 출품한 "Airshow", 중국의 Dou Chuanli가 출품한 "Fearless Eagle"이 Grand Prize 수상의 영예를 안았다. 각 수상자는 사진 작품을 지원하고 향후 화웨이 기기를 계속 사용해 달라는 의미에서 XMAGE 창작 기금이 조성한 상금 1만 달러(세전)를 받는다.

심사평: 사진작가가 기존의 한계를 극복해야만 사라져 가고 있는 낯설고 보기 드문 장면을 볼 수 있다. – China Photographers Association 9대 회장 Chen Xiaobo

심사평: 사진은 우리에게 대답보다는 질문을 더 많이 던지기 때문에 보는 사람의 상상력을 자극한다. 저 비행기가 무사히 착륙할까, 아니면 추락할까? 어디로 가는 것일까? 전경에 윤곽이 드러난 사람은 누구일까? 이 사진은 이야기가 펼쳐지고 움직이며 감상하는 사람이 간격을 메울 수 있게 만든다. – 호주 인물 사진작가 Jessica Hromas

심사평: 사물은 겉도 중요하지만 내면 세계, 특징, 감정을 함께 보는 것이 더더욱 중요하다. 그동안 그림, 사진, 동영상을 통해 독수리를 숱하게 접했지만 독수리의 진정한 영혼을 포착해 낸 이 작품을 늘 기억하게 될 것 같다. 풍성한 깃털 아래 날카롭고 위협적인 눈매가 돋보인다. – 중국 패션 사진작가 Pei Tongtong

새로운 부문 추가해 창의성 독려New categories inspiring spectacular creativity

이번 경연대회는 Night Walk, Portrait, Art & Fashion, Outdoor, Hello Life, Storyboard, Action, Storytelling 등 다양한 부문으로 이뤄졌으며 새로운 부문을 추가해 참가자들이 창의성을 마음껏 펼치며 독특한 관점을 제시할 수 있도록 했다.

부문별로 Best-in-Category 수상자 17명과 Runner-up 수상자 34명을 선정했다. 해당 수상자는 XMAGE 창작 기금에서 마련한 상금 1500달러와 1000달러를 각각 수여한다.



© Zhang Wei (China) Night View on the Bridge | HUAWEI P40 | Best-in-Category winner of the Night Walk category