FP Markets, 향상된 기능으로 Client Portal 새 단장

시드니, 2023년 11월 5일 /PRNewswire/ -- 외환 [https://www.fpmarkets.com/forex/ ] 및 CFD [https://www.fpmarkets.com/what-is-cfd-trading/ ] 온라인 트레이딩 중개업체 FP Markets[https://www.fpmarkets.com/ ]가 Client Portal[https://portal.fpmarkets.com/int-EN/login ]을 새롭게 단장했다는 소식을 알렸다. 대폭 개선한 Client Portal은 생생하고 직관적인 플랫폼과 향상된 기능을 제공하며 거래자와 투자자가 효율적으로 운용 및 거래할 수 있도록 새로운 기능을 다수 추가했다.

FP Markets Launches New Look Client Portal with an Array of Enhanced Features