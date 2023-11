27만 ㎥ 규모의 중국 최대 LNG 저장 탱크 가동 개시

칭다오, 중국 2023년 11월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec")는 11월 2일 칭다오 LNG Receiving Terminal에서 중국 최초이자 세계 최대 규모인 27만 ㎥ LNG 저장 탱크 가동을 공식 개시했다. 저장 탱크를 활용하면 저장 용량 1억 6500만 ㎥가 추가되어 겨울철 5개월 동안 216만 가구의 난방에 쓰일 가스를 공급할 수 있으며, 이로써 중국 북부의 천연가스 공급이 더욱 원활해질 전망이다.



