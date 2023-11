세계 최초로 바다목장 통합한 심해 부유식 풍력 에너지 프로젝트 완공

상하이 2023년 11월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 심해 부유식 풍력 에너지와 양식업을 결합한 세계 최초의 해양 재생에너지 프로젝트가 중국에서 완공됐다. 중국 풍력 에너지 부문의 중요한 진전을 의미하는 이 프로젝트는 Longyuan Power Group이 개발하고, Shanghai Electric(SEHK: 2727, SSE: 601727)의 자회사인 Shanghai Electric Wind Power Group (이하 Wind Power Group)으로부터 해상 터빈 발전 장비와 타워를 공급받았다.



Equipped with Shanghai Electric’s Offshore Tribune, World’s First Deep-Sea Floating Wind Energy Project Integrated with Marine Ranching Completes.