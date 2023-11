람코 시스템즈, PEAK Matrix® 평가에서 "리더" 및 "스타 퍼포머"로 선정

-- 에베레스트 그룹의 2023년 아태지역 다국가 급여 관리 솔루션 PEAK Matrix® 평가에서 수상

첸나이, 인도, 2023년 11월 3일 /PRNewswire/ -- 선도적인 글로벌 급여 관리 소프트웨어 기업인 람코 시스템즈( Ramco Systems )[https://www.ramco.com/ ]가 에베레스트 그룹(Everest Group)이 발표한 2023년 아태지역 다국가 급여 관리 솔루션 PEAK Matrix® 평가에서 '리더'와 '스타 퍼포머'로 선정됐다고 밝혔다. 보고서 다운로드[https://campaigns.ramco.com/everest-peak-matrix-payroll-2023 ] .

Positioned as a Leader, for the second consecutive year. Conferred as a Star Performer for demonstrating significant advancements Y-o-Y