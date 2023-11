제14회 GCA 시상식, 성황리에 개최

-- Yeh Hong-chieh의 아들, 작품 기증 의향서에 서명하며 대만 국립만화박물관 컬렉션에 풍성함 더해

타이베이 2023년 11월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제14회 Golden Comic Awards(GCA) 시상식이 최근 타이베이 뉴 호라이즌 빌딩에서 개최됐다. 이번 시상식에는 199개 작품이 출품되었으며, 이중 총 24개가 최종 후보로 선정되었다. GCA 대상은 '헬레나와 미스터 빅 배드 울프(Helena and Mr. Big Bad Wolf) 1,2부'를 출품한 BliSS가 수상했다. 대만 문화부 장관 Shih Che는 만화 연구자 Teh Ling HUNG에게 특별 공로상을 수여했으며, Yeh Hong-chieh의 아들 Yeh Chia-lung이 향후 대만 타이중 국립만화박물관의 중요한 소장품이 될 특별한 작품을 기증하는 유물 기증 의향서 서약식에도 참석하여 자리를 빛냈다.



Minister of Culture Shih Che taking a photo with the winners of the 14th GCA/Photo: TTV

대만 문화부가 주최하는 국가 차원의 만화 시상식인 GCA에서는 올해 우수 신인상과 크로스미디어 협력상 수상자로 블라블라 송(BLA BLA SONG)'의 Peter Mann, 최우수 편집자상 수상자로 아일랜드 랩소디: 대만의 목소리를 들어보세요(Island Rhapsody: Listen to the Voice of Taiwan)'의 Chu Yen Hung를 선정했다.

올해의 만화상(Comic of the Year) 수상자는 총 6명으로, 'YAN 3'의 Chang Sheng, '바나나 싹 1편(Banana Sprout vol.1)'의 Zuo Hsuan, '헬레나와 미스터 빅 배드 울프(1,2부)'의 BliSS, '포모사 우롱차 5(Formosa Oolong Tea 5)'의 Kiya Chang, '콘솔, 2073(Console, 2073)'의 Ding Pao-Yen, '207번째 뼈(The 207th bone)'의 Lin I Chen이 수상의 영예를 안았다.

그중에서도 BliSS의 '헬레나와 미스터 빅 배드 울프(1,2부)'는 최고상인 GCA 대상(GCA Grand Prize)을 차지했습니다. 아울러 대만 문화부는 내년 GCA 시상식을 타이중에서 개최할 예정이라고 발표했다.

심사위원단은 최우수 신인상, 최우수 크로스미디어 애플리케이션상, 최우수 편집자상을 심사하면서 표현력과 생생한 스토리가 눈부신 조화를 이루는 작품의 완성도에 깊은 인상을 받았다. 출품작들은 작가의 창의력과 편집자의 조직력 및 기획력이 돋보였으며, 오늘날 만화가 다재다능하고 다면적인 매체로서 가진 역동성을 엿볼 수 있는 작품들이었다. 한편 올해의 만화상 부문 출품작의 경우 다양한 연령층을 아우르는 소통력과 더불어 풍부한 스타일과 다양성이 돋보였다. 역사와 인류에 초점을 맞추면서도 현재와 미래의 이슈를 정확히 꿰뚫고 있는 작품을 통해 독자들은 동시대 창작자들의 관점과 성찰에 대한 통찰력을 얻을 수 있다.

특별 공로상을 수상한 Teh Ling Hung은 40년 넘게 대만 만화 역사 연구를 위해 헌신하며, 방대한 자료를 수집하고 일제강점기부터 현재에 이르기까지 대만 만화의 발전에 대한 연구를 수행했다. 뿐만 아니라 수많은 작품을 출판하며 국제 세미나에도 활발히 참여하는 등의 공로를 세웠음에도 불구하고 '전 세계 사람들에게 대만 만화의 위상을 알리기 위해 부지런히 글을 썼을 뿐'이라며 겸손한 수상 소감을 전했다.

이날 행사에서는 유명 만화가 Yeh Hong-chieh의 아들인 Yeh Chia-lung가 유물 기증 의향서에 서명하는 뜻깊은 행사도 진행되었는데, 이는 곧 개관할 대만 국립만화박물관을 지지하기 위한 것이다. Yeh Chia-lung은 부친의 작품인 '제갈시랑(Zhuge Si Lang)'이 그 시절 모든 사람의 유년기에 지대한 영향을 미쳤다고 믿고 있다. 그는 '제갈시랑'은 당시 대만 사람 모두가 공유한 대중문화와 역사, 기억을 상징하는 '우리 사회의 공공재와 같은 작품'이라고 표현했다.

대만 문화부는 올해 말로 예정된 국립만화박물관의 개관에 맞춰 GCA와 관련 활동을 국립만화박물관으로 이전할 계획이라고 발표했다. 또한, 해외 만화 박물관이나 축제의 큐레이터를 초청하여 대만 국내 만화가 및 업계 관계자들과 교류할 수 있는 기회를 확대했다.