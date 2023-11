새로운 '하나의 세계, 하나의 건강' 보고서, 인간, 동물, 환경 보건 전반에 걸쳐 주요 이해관계자 간의 긴밀한 협력이 절실히 필요하다는 것을 보여주다

JPA 헬스, 주요 고객 간의 관계를 측정하는 연결성 점수 공개

워싱턴, 2023년 11월 2일 /PRNewswire/ -- JPA 헬스(JPA Health)의 '하나의 세계, 하나의 건강: 인간, 동물, 환경 보건의 연결성 탐구 (One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health)'라는 제목의 새로운 보고서는 인간, 동물, 환경 보건 분야에서 영향력 있는 글로벌 이해당사자 간의 소통과 협력이 부족하다는 우려를 드러낸다.



The One Health Connectability Chart. ATTRIBUTION SOURCE: JPA Health, “One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health”

세계보건기구 와 미국 질병통제예방센터 가 승인한 원헬스(One Health) 개념은 인간, 동물, 환경 보건 이해관계자 간의 더 큰 협력의 필요성을 인식하고 있다.1,2 원헬스의 원칙은 기아 퇴치(목표 2), 건강과 웰빙(목표 3), 깨끗한 물과 위생(목표 6), 물 아래에서의 삶(목표 14), 육지에서의 삶(목표 15) 등 유엔의 지속 가능한 개발 목표 에도 반영되어 있다.3

보고서에 기여한 UC 데이비스 석좌교수(명예)이자 전 학장인 마이클 레어모어(Michael Lairmore) DVM 박사는 "이 분석이 변화의 촉매제가 되어 우리 시대의 복잡한 건강 문제를 해결하기 위한 토대로, 원헬스가 수용되는 미래를 향한 대화를 촉발하고 협력적 행동을 고무하는 계기가 되기를 바랍니다"라고 말했다.

보고서를 생성하기 위해 JPA 헬스의 인사이트 도구인 GRETEL® 을 사용하여 조직과 개인 간의 연결과 영향력을 평가했다(소셜 네트워크 분석을 대리로 사용). 주요 결과는 다음과 같다.

원헬스 대화는 교류 없이 진행되고 있다. 원헬스 이해당사자들은 동물, 인간, 환경 보건 부문의 중요한 이해당사자들을 참여시키지 않고 자신들끼리만 이야기하고 있다. 기후 및 환경 보호 이해관계자는 원헬스 대화와 상호작용에 거의 참여하지 않는다. 동물 건강과 인간 건강이라는 두 가지 주요 이해관계자가 원헬스 논의에 참여하고 있지만(연결성 점수 각각 2.76점, 1.44점), 기후 및 보존 이해관계자는 원헬스 분야의 대화와 상호작용에 거의 참여하지 않고 있다(연결성 점수 각각 0.21점, 0.33점). 정책 입안자들은 원헬스와 단절되어 있다. 가장 강력하고 영향력 있는 국가 중 하나인 미국의 경우, 정책 입안자들은 일반적으로 원헬스 논의에 무관심하다(연결성 점수 0.11).

이러한 결과를 도출하기 위해 JPA 헬스는 '연결성 점수'와 이해관계자 분석을 활용하여 다양한 이해관계자가 얼마나 효과적으로 사회적 관계를 구축하고 메시지를 전파하는지 평가했다. 연결성 점수가 1.0 이상이면 널리 퍼질 가능성이 높은 메시지임을 의미한다. 그러나 메시지 도달 범위와 전반적인 인지도를 최적화하려면 2.0 이상에 가까운 점수를 얻는 것이 좋다.

캐리 존스(Carrie Jones) JPA 헬스 CEO는 "CEO와 최고 경영진을 포함한 모든 이해관계자가 원헬스 접근법을 우선시하고 인간과 동물의 건강은 물론 지구의 장기적인 지속가능성을 보호하기 위해 보다 의도적으로 노력해야 한다는 점을 강조하기 위해 이 보고서를 작성했습니다. 우리는 비즈니스 리더들이 선례가 되어 부문 간 소통과 더 건강한 세상을 위한 공동의 약속을 지지할 것을 촉구합니다. 이는 단순한 도덕적 의무가 아니라 지속 가능하고 장기적인 비즈니스 성공을 위한 전략적 필수 요소입니다"라고 말했다.

JPA 헬스의 분석을 통해 확인된 원헬스 대화의 격차는 연방, 주 및 지역 정책의 통합 및 강화, 타겟 커뮤니케이션 캠페인, 부문 간 파트너십 강화, 보다 진정성 있는 다양성, 형평성 및 포용성 노력 등 다양한 방식으로 해결할 수 있으며 이에 국한되지 않는다.

보고서 전문은 여기 에서 확인할 수 있다.

접근 방식

JPA 헬스는 2022년 8월부터 2023년 7월까지 소셜 네트워크 데이터를 분석하기 위해 자체 개발한 AI 기반 인사이트 도구인 GRETEL® 을 사용했다. 이 분석을 통해 인간, 동물, 환경 보건 부문이 얼마나 잘 소통하고 있는지 등 원헬스 접근 방식에 대한 중요한 인사이트를 확인할 수 있었다. 이 보고서는 원헬스 이니셔티브가 전 세계적으로 영향을 미치고 있지만, 보건, 의료, 과학 분야의 주요 주체들이 원헬스에 대해 지속적이고 심도 있는 대화를 나누지 않고 있다는 사실을 보여준다. 또한 이러한 이해관계자 간의 제한된 소통을 강조하며 복잡한 글로벌 보건 문제를 해결하기 위해 더 나은 협력이 시급히 필요하다는 점을 강조한다.

JPA 헬스(JPA Health) 소개

JPA 헬스(JPA Health)는 2007년에 설립된 수상 경력에 빛나는 독립적인 풀서비스 에이전시입니다. 미국과 영국에 사무소를 두고 있는 이 기관은 마케팅, 홍보 및 옹호 서비스를 제공합니다. JPA 헬스는 최근 PR Daily의 2023년 올해의 에이전시 상을 수상했습니다. 이 회사는 변화를 주도하고 측정 가능한 결과를 제공하는 건강 캠페인을 설계하여 수상 경력에 빛나는 보건 분야의 리더입니다. JPA Health 팀은 사람들이 더 건강한 삶을 살 수 있도록 돕는 데 열정을 쏟고 있습니다. 자세한 내용은 www.jpa.com에서 확인하세요.

그레텔(GRETEL)® 소개

독점적인 GRETEL 정밀 커뮤니케이션 엔진은 데이터 기반 인사이트를 제공하고, 트렌드를 파악하고, 오디언스의 선호도를 이해함으로써 사용자가 복잡한 의료 커뮤니케이션 환경을 탐색할 수 있도록 설계되었습니다. 대규모 데이터 세트를 분석하여 특정 건강 주제 내에서 주제, 트렌드 및 선호도를 파악하여 오디언스와 소통할 수 있는 타겟팅되고 효과적인 메시지 전략을 개발할 수 있습니다.

원헬스(One Health) 소개

원헬스(One Health)는 인간 건강, 동물 건강, 환경 건강의 상호 연관성을 인식합니다. 질병 예방 및 인수공통전염병 모니터링은 심각한 질병 발생 위험을 줄일 수 있습니다. 환경의 건강은 인간, 동물, 식물에 영향을 미칩니다. 삼림 벌채, 오염 및 기후 변화는 원헬스의 모든 영역에 영향을 미치며, 이러한 문제를 총체적으로 고려함으로써 복잡한 글로벌 보건 문제를 해결하고 우리 모두를 위해 더 나은 결과를 이끌어낼 수 있습니다.1,2

참고 문헌

World Health Organization(세계보건기구): 연사: One health(원헬스). https://www.who.int/ health-topics/one-health#tab=tab_1. 2022년 5월 9일 발행. Centers for Disease Control and Prevention(미국 질병통제예방센터). One Health Basics(원헬스 베이직) Centers for Disease Control and Prevention(미국 질병통제예방센터). 2018년 11월 5일 발행. https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html 17가지 목표 | 지속 가능한 개발. https://sdgs.un.org/goals .