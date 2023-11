Marlabs, 신임 CEO에 Thomas Collins 선임

-- 전 Accion Labs COO이자 전 GlobalLogic 수석부사장을 역임한 Thomas Collins 선임

뉴저지주 피스카터웨이, 브라질 상카를루스, 인도 벵갈루루, 2023년 11월 2일 /PRNewswire/ -- 세계적인 디지털 솔루션 기업 Marlabs Innovation LLC가 오늘 Thomas Collins를 신임 CEO로 선임한다고 발표했다. Thomas Collins는 28년간 세계 유수의 여러 기업에서 고위 임원으로 활동하며 다양한 리더십 역할을 성공적으로 수행했다. 그는 Accion Labs에서 COO를 역임했고 Accenture, Siemens, Atos, GlobalLogic 등에서도 성공적인 경력을 쌓아왔다. 또한 공급망 관리 소프트웨어 기업 AppliLog와 비즈니스 개발 컨설팅 업체 Customer Experts를 공동 설립하기도 했다. Marlabs의 공동 설립자인 Siby Vadakekkara CEO는 Thomas Collins에게 CEO 자리를 물려주고 회장으로 영전할 예정이다.

