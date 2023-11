현대차-국립현대미술관, ‘프로젝트 해시태그’ 개최…내년 4월까지

실험적 창작물 제작 후원…개방형 창작 플랫폼

인간・자연・과학기술 공존 관련 다양한 작품 공개

‘프로젝트 해시태그 2023’ 포스터. [국립현대미술관 제공]

[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대자동차와 국립현대미술관(MMCA)이 차세대 크리에이터를 위한 신개념 공모 프로그램 ‘프로젝트 해시태그’의 결과를 공개한다.

현대차와 국립현대미술관은 올해 공모를 통해 선발된 두 크리에이터 팀의 작업 결과를 전시하는 ‘프로젝트 해시태그 2023’을 3일부터 내년 4월 7일까지 서울시 종로구에 있는 국립현대미술관 서울에서 연다고 2일 밝혔다.

올해 4회째를 맞는 ‘프로젝트 해시태그’는 장르와 주제의 제한 없이 크리에이터가 실험적인 아이디어를 펼치도록 지원하는 개방형 창작 플랫폼이다. 매년 두 팀을 선정해 창작 지원금과 작업실을 지원하며, 결과물을 국립현대미술관 서울에서 발표한다.

올해는 총 102개 팀 가운데 ‘라이스 브루잉 시스터즈 클럽(Rice Brewing Sisters Club)’과 ‘랩삐(lab B)’가 최종 선정됐다. 두 팀은 코로나19 엔데믹 이후 관계의 회복과 기술을 통한 일상을 전하는 작품을 선보인다.

창작자 연대 ‘라이스 브루잉 시스터즈 클럽’은 우뭇가사리를 재료로 개발한 ‘우무피막’으로 이뤄진 숲 공간 ‘공생체은하수(Holobiont Galaxy)’를 공개한다. 시각예술 콜렉티브 ‘랩삐’는 프로젝트 ‘강냉이 털어 국현감(From Tilling the Fields to Hitting the MMCA!)’로 인간 노동과 교환의 가치를 살피는 장을 마련한다.

전시 기간 다양한 크리에이터들을 초청해 워크숍, 토크, 퍼포먼스 등 약 17회에 걸친 전시 연계 행사도 열린다.

현대차 관계자는 “프로젝트 해시태그는 지속 가능한 미래를 향한 인류, 자연, 기술 간의 공생 및 협력 관계에 대해 성찰하는 자리”라며 “지역 커뮤니티와 소통하는 크리에이터를 지원해 우리 사회 전반에 관한 다양한 담론을 활성화하려는 취지”라고 설명했다.

한편 현대차는 ‘프로젝트 해시태그’와 함께 국내 중견 작가들의 대규모 개인 전시를 후원하는 ‘MMCA 현대차 시리즈’로 국립현대미술관과 협력하고 있다. 이 외에도 영국 테이트 미술관, 미국 LA 카운티 미술관(LACMA) 등 국내외 문화예술기관과 파트너십을 통해 현대차의 비전인 ‘인류를 향한 진보(Progress for Humanity)’를 전달하고 있다.

라이스 브루잉 시스터즈 클럽 ‘공생체은하수: 궤도’, 2023, 벽에 수성페인트, 250x1000㎝. [국립현대미술관 제공]

랩삐 ‘파밍파밍 아케이드’, 2023, 인터랙티브 설치 조명, 의자. [국립현대미술관 제공]

andy@heraldcorp.com