밀리켄 앤 컴퍼니, OVIK 헬스 출시

회사는 전략적 조력자로 헬스케어 비즈니스를 리브랜딩

스파르탄버그, 사우스캐롤라이나주, 2023년 11월 2일 /PRNewswire/ -- 오늘 다각화된 글로벌 제조업체인 밀리켄 앤 컴퍼니(Milliken & Company)가 헬스케어 비즈니스를 위한 새로운 브랜드 플랫폼을 발표하였다. 밀리켄 헬스케어 프로덕트(Milliken Healthcare Products, LLC)에서 OVIK 헬스(OVIK Health) 로 바뀌면서 OVIK 헬스는 밀리켄의 헬스케어 혁신을 위한 새로운 챕터를 표방하고 있으며, 이는 회사의 시장 내 고유한 입지를 반영하고 헬스케어 업계가 신뢰할 수 있는 최고의 솔루션 포트폴리오를 위한 모멘텀을 구축한다.

Global diversified manufacturer Milliken & Company unveiled a new brand platform for its healthcare business. Milliken Healthcare Products will now be known as OVIK Health,