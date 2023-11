혁신적인 칩 브레이커 설계를 특징으로 하는 케나메탈의 새로운 FV 지오메트리

피츠버그, 2023년 11월 2일 /PRNewswire/ -- 케나메탈(Kennametal Inc.)(NYSE: KMT)가 표면 거칠기와 칩 형성을 개선하기 위해 보다 안정적이고 날카로운 절삭 날을 제공하는 혁신적인 칩 브레이커 설계를 특징으로 하는 새로운 FV 지오메트리를 오늘 발표했다.

Developed to cut on a wider application range with consistency and featuring a unique chip breaker design, sharper edge and built-in coolant channels.