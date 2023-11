테크니컬러 크리에이티브 스튜디오, 카그니전트를 IT 및 디지털 혁신 파트너로 선정

5년 계약을 통해 카그니전트는 전 세계에 분포된 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오 인력을 위한 IT 서비스 지원

티넥, 뉴저지주, 2023년 11월 1일 /PRNewswire/ -- 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오(Technicolor Creative Studios)는 코그니전트(Cognizant, 나스닥: CTSH)를 글로벌 IT 및 디지털 혁신 파트너로 선정하였다. 5년 계약을 체결한 카그니전트는 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오의 사용자, 애플리케이션, 인프라를 위한 엔드투엔드 관리형 서비스를 제공한다. 이러한 솔루션은 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오의 기업 애플리케이션을 위한 관리형 서비스를 빠르게 구축하면서 처음부터 최상의 운영 모델과 프로세스를 채택함으로써 고품질 서비스를 제공한다는 두 가지 임무를 완수한다.

카그니전트의 접근법은 서비스 데스크, 최종 사용자 서비스, 애플리케이션 서비스, 인프라, 네트워크, 플랫폼 서비스를 포괄하는 통합형 운영 모델로 구성된다. 이들은 자동화 우선주의 및 지속적 개선 방식을 포함하여 통합형 거버넌스와 범부서적 서비스에 의해 보강된다. 운영 모델은 계약 기간 동안 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오의 비즈니스 니즈가 진화함에 따라 서비스와 용량 변화를 수용하기 위해 수직적·수평적으로 규모를 확장하도록 설계되었다.

엔터테인먼트 혁신에서 100여 년의 경험을 갖추고 있는 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오는 글로벌 엔터테인먼트, 미디어, 광고 업계에 프리미엄 VFX 서비스를 제공하는 수상 경력에 빛나는 아티스트와 기술자를 구비한 크리에이티브 기술 회사이다. 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오는 혁신의 일환으로 3D 매핑 프로젝션, 주변 상호작용, 증강 현실 및 가상 현실, 인공지능 분야에서 최첨단 비주얼 경험을 제공하는 기술을 탐색하고 있다. 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오는 인재와 기술에 투자하고, 크리에이티브 서비스 에코시스템에 걸쳐 파트너십을 체결함으로써 비주얼 영향에서 비주얼 경험으로 전환하고 있다.

2022년 초반에 테크니컬러 SA(Technicolor SA)는 업계를 선도하는 독립적으로 상장된 기업 2개로 분할하기로 결정하였으며, 각 기업은 자체적인 전략 아젠다를 추구하고 가치 잠재력을 발휘할 역량을 지니고 있다. 2022년 후반의 분사 이후 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오의 IT 운영팀은 서비스 양도 계약에 따라 서비스를 계속 받았다. 독립적인 조직을 구성하기 위하여 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오는 IT 시스템의 분리를 수행하였고 엔터프라이즈 IT 및 크리에이티브 프로덕션 네트워크를 지원하는 자체 IT 조직을 만들어야 했다. 그런 후 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오는 지속적으로 변화하는 미디어와 엔터테인먼트 환경의 요구사항을 충족하도록 회사의 자체 IT 운영팀을 변혁시킬 수 있는 글로벌 공급업체를 찾기 시작하였다.

"테크니컬러 크리에이티브 스튜디오에 의해 전략적 IT 파트너로 선정된 것을 기쁘게 생각한다"라고 카그니전트의 UK&I 전문이사 로히트 굽타(Rohit Gupta)가 말했다. "이번 협업은 미디어 및 엔터테인먼트 분야에서 카그니전트가 지진 강력한 집중력을 반증한다. 크리에이티브 업계는 새로운 기술을 선도적으로 채택하고 있으며 기술이 크리에이티브 아티스트가 고객을 위한 최상의 콘텐츠를 프로듀싱하기 위해 상상력을 더욱 발전시키도록 돕는 부조종사가 되면서 이러한 트렌드는 빠르게 진화할 것으로 예상된다. 카그니전트는 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오가 IT 자산을 혁신하고 전 세계적으로 크레이에이티브 아티스트에게 최고의 사용자 경험을 제공하도록 지원할 것이다."

"당사는 업계를 이해하고 상호 성공을 위한 도전적인 혁신 과정에서 협업할 수 있는 올바른 사고방식을 가진 파트너와 팀을 이루는 것이 중요하기 때문에 카그니전트를 선택하였다. 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오를 고객을 위해 탁월한 콘텐츠를 프로듀싱하는 입지를 차지하도록 혁신하면서 당사 직원에게 최상의 도구와 경험을 제공하도록 IT 자산을 발전시키는 것이 중요하며 카그니전트와 협업함으로써 이러한 목표를 이룰 것으로 기대한다"라고 테크니컬러 크리에이티브 스튜디오의 인프라 및 기술 담당 부사장 프라빈 바들라마니(Praveen Vadlamani)가 말했다.

테크니컬러 크리에이티브 스튜디오는 한 가지 목표를 기반으로 세계 최고의 프로덕션 전문성을 제공하는 크리에이티브 기술 회사이다. 그 목표는 야심차고 특별한 아이디어를 현실화하는 것이다. 수상에 빛나는 스튜디오, MPC, 더 밀(The Mill), 미크로스 애니메이션(Mikros Animation) 및 테크니컬러 게임(Technicolor Game) 네트워크의 고향인 회사는 가장 아이코닉한 작품을 프로듀싱하도록 전 세계에 걸친 크리에이티브 회사에 영감을 부여한다.

회사의 글로벌 아티스트와 기술자 팀은 영화, 텔레비전, 애니메이션, 게이밍, 브랜드 경험, 광고 분야에 걸쳐 크리에이티브 커뮤니티와 파트너십을 체결하여 모든 곳의 청중에게 보편적인 스토리텔링 아트를 전달하고 있다.

카그너전트(나스닥: CTSH)는 최신 사업을 제작한다. 카그니전트는 고객들이 기술을 현대화하고, 프로세스를 재구상하고, 경험을 혁신하여 빠르게 변화하는 세계에서 지속적으로 앞서 나갈 수 있도록 돕는다. 카그니전트는 함께 일상을 개선하고 있다. www.cognizant.com 또는 @cognizant에서 그 방벙을 확인할 수 있다.

