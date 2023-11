화웨이, Wukong-Huahua 경연대회 우승자 시상

--Wukong-Huahua 공상 과학 인공지능 미세 조정 및 앱 경연대회서 시상

청두, 중국 2023년 11월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/-- 화웨이가 청두 공상과학 박물관에서 열린 '공상 과학 vs 과학적 사실(Science Fiction vs Science Fact)' 연례 전람회에서 '공상 과학과 창의력(Science fiction and Creativity)'의 주제로 개최된 Wukong-Huahua 공상과학 인공지능 미세 조정 및 앱 경연대회의 시상식을 진행했다. 이번 전람회는 화웨이가 제81회 World Science Fiction Convention 기간 중 주관했으며 패널에는 중국 과학 작가 협회 공상과학 창작 연구 센터 소장 Wang Jinkang, 2016년과 2023년 휴고상 수상자 Nnedi Okorafor, 갤럭시 상 및 중국 성운 상 수상자 Yu Kun, 그리고 화웨이의 오픈 소스 MindSpore Community 책임자 Hu Xiaoman 등이 참가했다.



From left to right: Moderator: Chen Xi, Director of The Valley 101, Nnedi Okorafor, Wang Jinkang, Hu Xiaoman, and Yu Kun, at the Salon

Wukong-Huahua 인공지능 미세 조정 및 앱 경연대회에는 세계 곳곳의 팀이 참가하여 인공지능 생성 콘텐츠(AIGC)를 위해 Wukong-Huahua 모델을 미세 조정하거나 모델을 기반으로 한 앱을 개발했으며 최종 6 팀이 1등과 2등 상을 거머쥐었다.

Wukong-Huahua 기초 모델은 중문을 기반으로 이미지를 생성할 수 있는 확산 모델이다. 이 모델은 MindSpore 인공지능 프레임워크와 Ascend Atlas 하드웨어를 결합한 모델로, 세계에서 가장 방대한 멀티 모달이자 중국어 오픈 소스 데이터세트인 Wukong 데이터세트에서 학습을 진행했다. 이 모델은 다양한 방식으로 각기 다른 장면을 묘사할 수 있는 고품질 이미지 생성이 가능하다.



Hu Xiaoman (right) presents awards to the winners of the Wukong-Huahua AI Fine-Tuning and Application Competition

공상 과학과 기술적 발전은 오랫동안 공생 관계를 유지해 왔다. 공상과학은 여러 세대의 기업가와 투자자들이 혁신적인 기술 기반 제품을 만들고 지원하도록 독려해 왔고, 과학과 기술의 진보는 공상 과학 작품 창작자가 더 복잡하고 매력적인 세계를 상상할 수 있도록 도와줬다.

화웨이 관계자인 Hu Xiaoman은 이번 전람회에서 기초 모델 같은 신흥 기술이 공상과학 소설과 같은 창의적인 분야에서 어떻게 활용되고 있는지 설명했다. 인공지능 기술은 지금까지 세상을 더 정확하게 관찰하고 분석하기 위해서 공동체에 의해 사용되곤 했는데 최근 인공지능의 발전으로 콘텐츠 생성 및 제작 능력이 크게 향상되었다. 이에 따라 인공지능 생성 콘텐츠는 빠르게 성장하고 있으며 공상과학 작품에 심도 있게 활용되고 있다. Hu는 "우리는 기술을 불행의 근원으로 여기기보다, 현실 세계의 문제를 해결하는 데 어떤 이점을 가져올 수 있는지에 집중해야 한다"라고 말했다.

Yu Kun도 발언에서 기술은 우리의 삶을 엄청나게 변화시켰다고 말했다. 그는 또한 신기술이 매일같이 등장하는 지금, 이 기술의 잠재력을 최대한으로 발휘하려면 기초 과학에서의 이론적 혁신이 시급하며 화웨이 같은 기업이 현실 세계에 반영해야 할 것이라고 경고했다.

Nnedi Okorafor 박사는 아프리카에서 공상과학의 중요성, 특히 지역 기술적 발전에 끼치는 영향을 언급했다. 그녀는 공상과학 작품이 세계화된 창의적 사고의 결과물이며 아프리카 지역의 공상과학은 사람들이 미래를 꿈꾸고 기술이 어떻게 우리의 사회, 경제, 그리고 정치를 만들어 갈 수 있을지 탐구할 수 있는 매개체를 제공한다고 믿는다.

화웨이는 향후에도 공상 과학의 발전을 지원하고 기술력을 향상하며 공상과학의 상상이 현실에서 이루어질 수 있도록 기술의 힘을 활용할 계획이다. 더불어 과학과 기술의 끝없는 경계를 탐구하고 전 세계와 공개적으로 협업하고, 모든 산업에 정보통신 기술을 접목할 계획이다. 화웨이는 디지털 솔루션, 지능형 솔루션, 그리고 그린 솔루션을 제공함으로 산업에 가치를 창출하고 기술의 이점이 모두에게 제공될 수 있도록 노력할 것이다.