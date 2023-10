베이징 2023년 10월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 난창은 2200년이 넘는 역사를 지닌 유서 깊은 도시이다. 한나라 고조(高祖) 황제 때 세워진 이 도시는 역사의 흐름을 오랫동안 목격하며 수많은 문화유산과 경이로운 경관, 기념비적인 랜드마크를 남겼으며, 이 모든 것이 "위장(장시) 문화"의 웅장함과 풍요로움에 기여하고 있다.



Enamored by Jiangxi—Nanchang’s Thousand-Year-Old Town and its Long-Lasting Local Culture