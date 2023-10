LONGi, 태양광으로 아이들의 미래를 밝게 비추기 위해 노력

-- 태양광 에너지 활용해 에너지 형평성 달성 목표

제네바 2023년 10월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 도미니카 공화국 산체스의 북동부에 위치한 마을 글로리아 마리아 카르까뇨(Gloria María Calcaño)에는 326명의 학생이 공부하고 21명의 교사가 근무하는 폴리테크닉 학교가 있다. 외진 위치와 매우 불안정한 전력 공급 때문에 학교는 한때 어려운 상황에 처하기도 했다. 학교 교정에는 교실 8개와 실험실 6개, 그리고 교무실, 매점, 멀티룸 교실이 각각 1개씩 있다. 잦은 정전으로 인해 학생들은 학습 시간의 51%가 넘는 부분에서 피해를 보고 있으며, 전기 부족이나 불안정한 전력 공급으로 교수 활동 및 실험이 여러 차례 중단되기도 했다.

"학교 내 전기 부족 문제를 해결하고, 교육 장비의 기술 발전을 촉진하며, 수업의 질을 최적화하기 위해 우리는 도미니카 공화국에 위치한 이 학교에 5.5 kW PV 모듈을 기증했다. 태양광 발전(PV)시스템이 설치되면, 학교 실험실은 자체적으로 전기를 생산할 수 있게 된다. 또한 PV 시스템은 기존의 전력 공급이 부족할 때 에너지 저장 시스템에 지속적으로 전력을 공급할 수 있다. 이번 기증은 해당 학교의 인프라를 크게 개선하여 전반적인 학교의 수업 품질을 종합적으로 개선하고 최적화하는 데 앞장설 것이다."



이는 LONGi의 부사장인 Dennis She가 스위스 제네바에서 열린 WTO Public Forum 2023에서 연설한 내용이다. 해당 행사 기간 동안, 다양한 산업 분야의 전문가들이 '더 청정하고 지속 가능한 미래를 만들기 위해 무역과 WTO가 어떻게 해야하는가(how trade and the WTO can help create a greener and more sustainable future)'에 대한 주제로 열띤 토론을 펼쳤다. 청정 에너지 산업을 대표하여 행사에 참석한 LONGi의 '에너지 형평성'이라는 가치 제안은 모든 부문에서 큰 관심을 끌었다.

그는 현재 세계 경제 발전의 불균형으로 인해 전 세계 에너지의 약 80%가 상위 20% 국가에서 소비되는 등 전 세계 1인당 에너지 소비에서 상당한 불균형이 발생하고 있다고 말했다. 에너지 빈곤은 지역 경제 개발과 교육 등 국민들의 삶의 질 향상을 저해하는 데 직접적인 영향을 끼친다.

낙후지역이나 오지에 위치한 일부 학교들은 전력난으로 인해 정상적인 교육과 교수 활동이 불가능한 경우가 많아 이로 인해 세계적인 교육 형평성 달성이 일부 저해되는 것으로 보고된다. 뿐만 아니라, 세계적인 탄소 감축 및 에너지 전환의 국면에서 청정 에너지의 광범위한 사용을 적극적으로 추진하고 다음 세대를 위한 교육을 개선하는 것은 도덕성에 의한 감정적인 행동일 뿐만 아니라 긴박함에 의해 촉발되는 필수적인 행동이기도 하다.

Dennis She 부사장은 에너지 소비에 있어 세계적인 불균형과 에너지원의 불공정한 분배로 인해 발생하는 문제들을 해결하기 위해 PV를 주력으로 하는 청정 에너지 공급은 세계적인 협력 개발을 촉진하는 최고의 방법이 될 것이라고 믿는다. 에너지 형평성은 모두를 위해 깨끗하고, 경제적이며, 비차별적인 에너지 서비스를 제공하는 것이 핵심이다. 태양광 에너지는 전통적인 화석 연료보다 세계에 더 광범위하고 풍부하게 분포되어 있으며, 저개발 국가에 더욱 도움이 된다. PV 기술의 지속적인 발전으로 PV 전력의 균등화발전비용(LCOE)은 급격히 줄어들고 있다. 신재생에너지, 특히 PV 전력의 대규모 개발은 한편으로는 에너지 자율성을 향상시킬 수 있고 또 다른 한편으로는 글로벌 시너지를 향상시킬 수 있기 때문에 에너지 위기가 야기할 수 있는 많은 문제를 줄일 수 있다.

세계를 선도하는 에너지 기술 기업으로서 LONGi는 PV 기술을 활용하여 빈곤을 감소시키고, 에너지가 부족한 지역에서 양질의 교육을 촉진하고, 모든 아이들의 머리 위 하늘을 햇살로 밝혀주고자 여러 분야와 협력하여 집단적인 노력을 펼쳐 왔다.

또한, LONGi는 최근 몇 년간 도미니카 공화국 외에도 마르단, 아프리카 말라위 등 경제적으로 낙후된 국가에 있는 학교에 PV 모듈을 기증하기도 했다. 당사의 이러한 선의의 행동은 교정의 인프라 여건을 크게 향상시켰을 뿐만 아니라 아이들의 마음에 햇살의 씨앗을 심어주었다.

지금 이 순간에도 LONGi의 청정 및 공공 복지 활동은 전 세계 곳곳에서 지속적으로 행해지고 있으며, 전력 부족 국가에서 생활하는 더 많은 아이들의 마음에 '햇살'의 씨앗이 뿌리내릴 것이다. 가까운 미래에 PV가 대규모로 활용됨에 따라 전력이 부족한 학교들뿐만 아니라 그 외 에너지 부족에 시달리는 세계 곳곳의 주거 지역, 병원, 농장, 무역 단체들도 더욱 청정해지고 번영하게 될 것이다.

