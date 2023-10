슈퍼널, 현대 WIA 및 미카에르 에비에이션 그룹, eVTOL 착륙 장비 개발을 가속하기 위해 파트너를 맺다

세 기업이 협력하여 eVTOL 착륙 장비의 안전, 효율성 및 확장성을 개선합니다

서울 및 워싱턴주, 2023년 10월 20일 /PRNewswire/ -- 슈퍼널(Supernal), 현대 모터 그룹(HMG)의 고급 항공 모빌리티(Advanced Air Mobility, AAM) 기업이자 국제 자동차 및 항공우주 부품 제조업체인 현대 WIA가 오늘 전기 수직 이륙 및 착륙(eVTOL) 이동 수단을 위한 착륙 장비 시스템을 설계하고 제조하기 위해 이탈리아의 국제 항공학 기업인 미카에르 에비에이션 그룹(Mecaer Aviation Group)과 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 현대 WIA는 대량 제조 및 정밀 기계 도구에 특화되었으며 미카에르는 항공우주 등급 착륙 장비 시스템을 설계하고 제작한 경험이 있습니다. 이 세 파트너는 착륙 장비 설계 및 제조 과정에서 무게, 구조 효율성, 에너지 흡수 및 전기 시스템 통합을 해결하여 eVTOL 이동 수단의 안전과 종합적인 성능을 개선하기 위해 협력하고 있습니다.

Jaiwon Shin, president of Hyundai Motor Group and CEO of Supernal, Jae-Wook Jung, president and CEO of Hyundai WIA and Bruno Spagnolini, CEO of Mecaer, joined to formalize the three-way partnership at Seoul ADEX on Oct. 18.