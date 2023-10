vLex, 빈센트 AI의 대대적인 업그레이드 출시로 세계에서 가장 포괄적인 AI 법률 조사 어시스턴트 구축

새로운 인공지능 도구로 연구 메모 초안을 완성하고, 논거를 구축하고, 문서를 요약하는 등 글로벌 범위의 작업을 수행

런던, 2023년 10월 19일 /PRNewswire/ -- 글로벌 법률 인텔리전스 기업 vLex 는 오늘 수상 경력에 빛나는 자사의 어시스턴트 빈센트 AI(Vincent AI) 에 획기적인 AI 도구 세트를 출시하여 세계에서 가장 포괄적인 AI 법률 연구 플랫폼을 구축했다. vLex는 오늘 아침 초대 전용 베타 버전으로 대규모 언어 모델(LLM) 도구 제품군을 출시했으며 향후 몇 달 내에 추가 사용자에게 출시할 예정이다.

