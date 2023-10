케나메탈, KENGOLD 기술이 적용된 새로운 터닝 그레이드 출시

피츠버그, 2023년 10월 19일 /PRNewswire/ -- 케나메탈(Kennametal Inc., NYSE: KMT)은 오늘 가장자리 보호를 위해 향상된 KENGold™ 코팅 기술이 적용된 KCU10 플랫폼의 혁신적인 업데이트인 새로운 KCU10B 선삭 등급을 발표했다. 이 범용 절삭 솔루션은 가공하기 어려운 광범위한 재료를 절단할 때 최대 출력을 필요로 하는 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지 및 일반 엔지니어링 시장의 기계 기술자를 위해 설계되었다.

Switch up materials, not tools, with this grade’s newly engineered PVD multilayer coating that improves wear resistance and enhances process security.