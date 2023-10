연례 핑크 부츠 홉 블렌드(Pink Boots Hop Blend), 맥주와 알코올 업계 내 여성 및 제3의 성을 가진 사람들을 위한 장학 기금 마련하다

야키마, 워싱턴주, 2023년 10월 18일 /PRNewswire/ -- 야키마 치프 홉스(Yakima Chief Hops, 이하 YCH)는 100% 농부 소유의 글로벌 홉 공급업체로, 핑크 부츠 소사이어티(Pink Boots Society, 이하 PBS)와 협력하여 7번째 연례 핑크 부츠 블렌드(Pink Boots Blend)의 선주문 개시를 발표했습니다. 야키마 치프 홉스는 매년 판매 수익금을 통해 매년 블렌드를 만들고 있으며 발효/알코올음료 업계의 여성과 제3의 성을 가진 사람들을 돕고, 영감을 주며 격려하여 교육을 통해 이들의 커리어를 진전시키는 임무를 가진 비영리 단체 핑크 부츠 소사이어티에 혜택을 제공하고 있습니다. YCH는 판매되는 핑크 부츠 블렌드 파운드마다 $3를 PBS에 직접 기부하여 이들이 사명을 진척시키도록 지원할 예정입니다.

Brewers celebrate women and non-binary individuals in the beer and alcohol industry with annual Pink Boots Blend from Yakima Chief Hops. Portion of the sales are donated to Pink Boots Society scholarship funds.