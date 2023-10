포항세명기독병원, 미국수부외과학회 'Clinical Pearl Award' 선정

2023 ASSH Clinical Pearl Award 수상자를 발표 하고있다. 화면에 상지관절센터 의료진 이름과 관련 내용이 보이고, 이민호 과장이 단상을 오르고 있다.

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 세명기독병원이 미국수부외과학회에서 논문을 발표했다고 밝혔다. 상지관절센터 이민호 과장은 지난 5일~7일 동안 캐나다 토론토에서 개최된 "78th Annual Meeting of The American Society for Surgery of The Hand(2023 ASSH)"에서 이지호 부장이 제1 저자로 참여한 "요골두 골절 후 주관절 강직 발생 요인 분석(Influential Factors for Elbow Stiffness after Displaced Radial Head Fracture Fixation)"에 대한 e-poster 논문을 발표했다.

ASSH(미국수부외과학회)는 상지 및 수부 분야에서 FESSH(Federation of European Societies for Surgery of the Hand, 유럽수부외과학회) IFSSH(International Federation of Societies for Surgery of the Hand,세계수부외과학회)와 더불어 가장 권위 있는 학회로 알려져있다.

이번 제 78회 미국수부외과학회에는 전 세계에서 제출된 e-poster 중 701개의 주제가 선정됐고, 세명기독병원의 상지관절센터 제출 주제는 Top 30 presentation으로 채택되어 구연 발표를 할 수 있는 기회가 주어졌다.

병원 측에 따르면 701개의 주제 중 2개의 주제에 대해서 Best Poster Award 시상 했으며, 세명기독병원의 상기 주제는 "2023 ASSH Clinical Pearl Award"에 선정되었다.

구연 발표를 맡은 이민호 과장은 “포스터 참여만으로도 의미 있는 세계적으로 권위 있는 학술 대회에서 직접 구연 발표와 ‘2023 ASSH Clinical Pearl Award’까지 수상하게 되어 뿌듯하다”며 “대한수부외과학회 권위를 높이고 우리 병원의 위상을 알리는 기회가 된 것 같아 보람을 느꼈다”고 밝혔다. 이어“앞으로도 우리 병원의 상지관절센터 팀은 환자 진료와 지속적인 학술연구 활동을 통해 의료 발전에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠다” 고 소감을 말했다.

kty@heraldcorp.com