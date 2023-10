Xinhua Silk Road: 쿤산, 오페라 갈라쇼 개최

--중국 오페라의 매력 한껏 뽐내

베이징 2023년 10월 18일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 동부 장쑤성에 위치한 쿤산에서 최근 2023 Chinese Opera Gala (Kunshan) 쇼가 개최됐다. 중국 클래식 오페라의 오랜 문화적 매력을 느낄 수 있는 행사다.



Photo shows that Peking Opera "The Ruse of the Empty City" was performed at the opening ceremony of the Chinese Opera Gala (Kunshan) 2023.