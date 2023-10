Yili 부사장 Yun, IDF 이사회 위원 임명

시카고 2023년 10월 17일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 10월 15일, International Dairy Federation(IDF)은 시카고에서 '2023 IDF World Dairy Summit'을 하루 앞두고 이사회 선거를 진행했다. 이날 Yili Group 부사장인 Yun Zhanyou 박사가 IDF 이사회에 선출되면서 글로벌 낙농 기업 대표 두 명과 어깨를 나란히 하게 되었다.



Dr. Yun elected to the Board of Directors at the IDF General Assembly in Chicago