Agridence, RSPO 디지털 전환 주관사로 선정

-- RSPO, 거래 강화 및 규제 준수를 위한 새로운 이력 추적 시스템 개발 주관사로 Agridence 선정

-- Agridence, 자사의 천연고무 플랫폼 경험 활용해 팜유 섹터 진출 성공…교차 상품 전략 입증

싱가포르 2023년 10월 17일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Agridence(Agridence Pte Ltd )가 RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)와 그 이해관계자들을 위해 CTTS(Certification, Trade and Traceability System)를 효율적인 종단간 시스템으로 통합하는 통합형 디지털 인프라의 디지털 전환 주관사로 선정되었다고 발표했다. 이번 선정은 Agridence가 다양한 농업원자재(agri-commodities) 전반에 걸쳐 지속가능한 조달 솔루션을 성공적으로 개발하며 이룩한 혁신과 우수성을 인정받았다는 중대한 의미가 있다.

Agridence 회장인 Ian Potter는 "팜유의 지속가능성을 높이는 운동을 주도해온 RSPO는 훌륭한 파트너가 될 것"이라며 "유럽연합(EU) 살림 벌채규정(EUDR)을 계기로 이력 추적이 가능한 공급망이 시급하게 요구되는 상황에서 디지털화는 업계 운영을 담당하는 모두에게 필수불가결한 것"이라고 강조했다. 그는 또한 "이러한 중요한 프로세스에 참여할 기회를 갖게 되어 기쁘고 당사의 팀과 기술이 이런 식으로 인정을 받아 영광"이라면서 "이 프로젝트는 천연고무 이력 추적 시스템을 개발한 당사의 경험을 발판 삼아 팜유에 대한 소프트 원자재 이력 추적 애플리케이션을 구축함으로써 당사의 농업원자재 경험과 상품 우수성을 널리 알릴 수 있을 것"이라는 기대를 숨기지 않았다.

팜유와 천연고무 업계는 서로 공유하는 경작환경과 시장구조 때문에 매우 유사한 도전과제에 직면해 있다. 유사한 도전과제에 대응하며 얻은 노하우를 바탕으로 Agridence는 지속가능한 팜유 이해관계자들의 구체적인 요구사항에 부합하는 맞춤형 CTTS에 효율성과 신뢰성, 기술발전 등에서 전례 없는 대대적 변화를 가져올 기술과 지속가능성 분야의 최고의 인재를 통합해 RSPO의 디지털 전환을 위한 글로벌 농업기술 3자 기업 컨소시엄을 주도해왔다.

Agridence CEO인 Gerald Tan은 "이는 여러 측면에서 중대한 의미를 가지는 보기 드문 성과"라면서 "해당 분야 전문가와 혁신가들과 협업하고 자원을 공유해 지속가능한 팜유 업계에 통합되고 최적화된 시스템을 개발하는 당사의 능력을 입증한다"고 말했다. 그는 또한 "이렇게 팜유까지 영역을 확장했다는 것은 Agridence가 인정과 신뢰를 받고 있다는 증거이며 견고하고 안전한 B2B 거래 플랫폼과 통합형 지속가능성 대시보드, 이력 추적 도구를 구현한 천연고무 부문의 실적을 인정받은 것"이라면서 "이렇게 흥미로운 프로젝트에 착수하는 Agridence는 혁신의 가속화, 협업 증진, 지속가능한 미래를 향해 클라이언트에게 최고의 가치를 제공하는 노력을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

RSPO의 전략 및 디지털전환 최고 책임자인 Ms Nikki Gee는 "Agridence를 RSPO의 시스템 관리 및 운영 주관사로 선정한 결정은 글로벌 규제 강화에 따라 빠르게 진화하는 섹터의 현재 요구사항에 부합하고 미래의 요구사항에 대응할 수 있는 다양한 동급 최강 솔루션 때문에 내려진 것"이라며 "Agridence가 RSPO와 회원들에게 원활한 경험을 제공할 것으로 확신한다"고 밝혔다.

이번 디지털 전환 프로젝트는 팜유 섹터뿐만 아니라 지속가능성을 높이고 규제 요구사항을 준수하고자 노력하는 다른 산업에도 선례를 남김으로써 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

Agridence는 오는 11월 20일부터 22일까지 인도네시아 자카르타에서 열리는 RSPO 연례 라운드테이블 회의(RT2023)[https://rt.rspo.org/event/679b9d86-ab0f-405e-831f-8d868646a64f/summary ]에서 '다음 20년 후 인증, 거래 및 이력 추적의 미래(The Future of Certification, Trade and Traceability in the Next 20)'라는 주제로 열리는 회의에 패널로 참석해 프로젝트 출범과 향후 지속가능한 팜유산업에 미칠 영향을 논의할 예정이다.

- 끝 -

Agridence Pte Ltd 소개 :

싱가포르에 본사를 두고 설립된 Agridence는 상품 거래의 미래를 앞당기는 기업으로 전 세계 농업원자재 공급망의 디지털화를 통해 데이터 보강 및 기술 주도형 생태계 구축에 앞장서고 있다. 이러한 디지털 전환은 보다 심도 깊은 공급망 분석을 통해 환경적, 사회적, 재무적 리스크를 발견함으로써 표적 개입을 가능케한다.

Agridence는 기술을 활용해 데이터 투명성을 구현하고 신뢰를 강화하며 고객이 보다 스마트한 결정을 내릴 수 있도록 산업 인텔리전스와 인사이트를 제공한다. Agridence는 이슈를 파악해 상품의 생산 및 거래 방식을 재정립하는 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있다.

보다 자세한 사항은 www.rubber.agridence.com 에서 확인할 수 있다.

미디어 연락처: info@agridence.com