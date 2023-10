리얼트럭, 마운틴 탑 인수

북미 이외 지역의 프리미엄 트럭 부속품 분야의 선도적인 공급업체, 리얼트럭 제품군에 합류

미시간주 앤아버, 2023년 10월 17일 /PRNewswire/ -- 기능성 애프터마켓 부속품의 프리미엄 제조업체이자 트럭, 지프(Jeep)®, 브롱코(Bronco)® 및 오프로드 애호가를 위한 온라인 목적지인 리얼트럭(RealTruck, Inc.) 은 북미 이외 지역의 트럭 침대 부속품의 선도적인 설계 및 제조업체인 마운틴 탑(Mountain Top) 을 인수했습니다. 덴마크에 본사를 둔 마운틴 탑은 주요한 원래 장비 제조업체(OEM)에 공급하고 유럽, 아시아, 호주 및 미국 전역에 트럭 부속품을 판매합니다. 이번 인수는 리얼트럭의 국제적 확장을 가속화하고 최근에 멕시코 기반 브랜드인 고 리노(Go Rhino) 인수를 보완합니다.



리얼트럭의 CEO인 칼 마틴 린달(Carl-Martin Lindahl)은 "마운틴 탑을 리얼트럭 제품군에 합류시켜 우리의 국제적 확장과 성장을 촉진하게 되어 기쁩니다. 우리는 마운틴 탑 팀과 협력하여 글로벌 관계를 구축하고 우리 제품의 범위를 전 세계로 확장하기를 기대합니다"라고 말했습니다.

마운틴 탑은 덴마크, 태국 및 미국에 최첨단 제조 시설을 보유하고 있으며, 국제자동차협의회 (IATF) 인증을 받은 유일한 유럽 트럭 침대 커버 공급업체로서 전 세계 자동차 소비자에게 고품질의 제품을 보장합니다. 마운틴 탑의 고급 제조 역량과 입지는 리얼트럭에 글로벌 운영을 지원하고 호주, 태국 및 유럽 대륙과 같은 매력적인 시장으로 판매를 가속화할 수 있는 더 많은 기능을 제공합니다. 마운틴 탑의 주력 제품 라인은 전자식 및 수동식 버전으로 제공되는 프리미엄 접이식 트럭 침대 커버입니다.

마운틴 탑 CEO인 헨리크 스토워 피터슨(Henrik Støwer Petersen)은 "우리 팀 모두 리얼트럭 제품군에 합류하게 되어 기쁩니다. 이제 우리는 더 많은 고객을 대상으로 더 다양한 제품을 제공함으로써 비즈니스 파트너에게 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다. 우리의 강력한 국제 영업, 제품 및 제조 팀을 통해 전 세계의 트럭, 지프, 브롱코 및 오프로드 애호가들이 리얼트럭 제품을 이용할 수 있게 될 것입니다"라고 말했습니다.

지난 8월, 리얼트럭은 잘 알려진 고 리노 브랜드로 시장에 출시되는 IDDEA(Industria Diseñadora De Autopartes, S.A. De C.V.)를 인수했습니다 . 고 리노는 트럭, 지프 및 SUV 소유자를 위해 개발하고 제조하는 혁신적인 프리미엄 제품과 관련하여 40건의 등록 및 출원 중인 특허를 보유하고 있습니다. 이번 인수를 통해 트럭 침대 커버, 트럭 침대 라이너, 스텝, 바닥 라이너, 펜더 플레어, 벤트 바이저 및 화물 관리를 포괄하는 리얼트럭의 기존 브랜드 포트폴리오가 강화되었습니다.

리얼트럭이 OEM 중심 유럽 트럭 침대 부속품 시장의 선두주자인 마운틴 탑을 인수함으로써 리얼트럭의 글로벌 입지와 공급 기반이 더욱 확장되었습니다.

리얼트럭 소개

리얼트럭은 트럭, 지프®, 브롱코® 및 오프로드 애호가를 위한 기능성 애프터마켓 부속품 및 디지털 목적지를 제공하는 프리미엄 제조업체입니다. 미시간주 앤아버에 본사를 두고 북미 전역 47개 지역에 5,000명 이상의 직원을 두고 있는 리얼트럭은 630개 이상의 특허를 보유하고 성장하고 있는 업계 최고의 제품을 지속적으로 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 리얼트럭의 광범위한 제품은 각 주요 카테고리의 선두를 차지하고 있습니다. 회사의 옴니채널 접근 방식을 통해 사람들은 RealTruck.com에서 온라인으로 제품을 구입하는지, 제품을 판매하는 12,000개 이상의 대리점과 자동차(OEM) 파트너십을 통해 제품을 구입하는지에 관계없이 차량을 개조하는 데 적합한 제품을 쉽게 찾고, 전문가의 조언을 얻고, 전문적인 설치를 확보할 수 있습니다. 리얼트럭은 아이디어부터 설치까지 원활한 소비자 경험을 제공하도록 만들어졌습니다. 자세한 내용은 RealTruck.com 을 참조하세요.

